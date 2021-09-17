21 yaşındaki genç trafik kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika

21 yaşındaki genç trafik kazasında hayatını kaybetti

21 yaşındaki genç trafik kazasında hayatını kaybetti Gaziantep'te 21 yaşındaki genç, kullandığı araçla yaptığı trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

21 yaşındaki genç trafik kazasında hayatını kaybetti GAZİANTEP - Gaziantep'te 21 yaşındaki genç, kullandığı araçla yaptığı trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Olay, sabah erken saatlerde Şehitkamil ilçesi Kuzeyşehir Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 21 yaşındaki Cebrail Aktürk, kendi kullandığı araçla bulvar üzerinde seyir halindeyken aracın kontrolünü kaybetti. Kontrolü kaybolan araç, yol kenarındaki tali yola savrulduktan sonra durabildi. Olay yerinde hayatını kaybetti Kazanın ardından olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu, 112 acil sağlık, jandarma ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kaza sonucu ağır yaralanan Cebrail Aktürk'e ilk müdahaleyi yaptı. Aktürk, olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden talihsiz gencin cansız bedeni, Gaziantep Adli Kurumu'nda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazenin Sam Mahallesi'nde defnedileceği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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