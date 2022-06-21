İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, hakkında 'hırsızlık' ile 'hükümlü ve tutuklunun kaçması' suçlarından 21 yıl 7 ay hapisle aranan cezaevi firarisini yakalamak için çalışma başlattı. Ekiplerin, kent merkezinde yaptıkları sokak çalışması sonucu firari hükümlünün yeri belirlendi. İsmi açıklanmayan hükümlü, polisin operasyonuyla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika! 21 yıl 7 ay hapisle aranan hükümlü, operasyonla yakalandı - Son Dakika

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