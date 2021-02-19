Son dakika! 21 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika

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21 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

ADANA - Adana'da "çocuğun cinsel istismar" suçundan 21 yıl 8 ay hapis cezası alan hükümlü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı İnfaz Büro Amirliği dedektifleri Adana'da "çocuğun cinsel istismar" suçundan 21 yıl 8 ay hapis cezası alan hükümlü Cabbar Sefa T.'nin Atatürk Caddesinde olduğu bilgisine ulaştı. Bu bilgi üzerine harekete geçen dedektifler hükümlüyü yakalamak için çalışma başlattı. Atatürk Caddesine gelen polisler hükümlüyü kısa sürede kaldırımda giderken yakaladı.

Hükümlü emniyetteki işlemlerinin ardından önce adliyeye daha sonrada cezaevine götürüldü. Hükümlünün 6 arkadaşıyla birlikte bir kız çocuğunu alıkoyup cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülerek ceza aldığı öğrenildi.