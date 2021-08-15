Son Dakika! 22 terörist etkisiz hale getirildi! Bakan Akar: Sınırda her zamankinden çok daha yoğun tedbirler alındı - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Van'ın Başkale ilçesindeki 6'ncı Hudut Tugay Komutanlığı'nı ziyaret etti. Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 14, Hava Kuvvetlerinin Gara'ya harekatında 6, Harkurt'ta 2 olmak üzere 24 saat içinde 22 terörist etkisiz hale getirildiğini açıklayan Bakanı Akar "Sınırda her zamankinden çok daha yoğun tedbirler alındı" dedi.





İşte Bakan Akar'ın konuşmasından satır başları:

"Her gün 150'den fazla bölgede pusu ve keşif faaliyeti gerçekleştiriliyor. Termal gece görüş cihazları dahil bin civarında keşif gözetleme vasıtamızla faaliyet gösteriyoruz. Hudutta her zamankinden çok daha yoğun bir şekilde tedbir alındığını, hududun kontrolünün daha da etkin olduğunu herkesin bilmesi lazım.

"İLAVE TAKVİYELER YAPILDI"

İran hududu mevcut olan hudut taburlarımız, komando taburlarımız, keşif bölüklerimizle birlikte hudut karakollarımıza ve üs bölgelerimize ilave takviyeler yapıldı.

"TÜM ÇALIŞMALAR YAPILIYOR"

Hudut birliklerinin yıl başından bu yana yurt genelinde 91 bin 78 kişiyi yasa dışı yollarla yurda girmeye çalıştı. Bunlardan İran hududunda yakalananların sayısı 587'dir. Hudutlarımızdan girmesi engellenenlerin sayısı ise 181 bin 328 oldu. Bunların İran sınırına tekabül edenlerinin sayısı ise 61 bin 943'tür. Asker-sivil iş birliği yoğun şekilde uygulanarak gerekli tüm çalışmalar yapılıyor. Bir tarafta hudutta askerler, diğer tarafta mülki makamlar, diğer tarafta ise Cumhuriyet savcılıklarımız bu konuyu etkili bir şekilde yürütüyorlar.

MODÜLER DUVAR YAPILIYOR

Modüler duvar yapıyoruz, şu ana kadar da bu duvar inşasının büyük bölümü tamamlandı. 150 kilometreye yakın hendek kazıldı. Mevcut olan hudut taburlarımız, komando taburlarımız, keşif bölüklerimizle birlikte hudut karakollarımızın, üs bölgelerimize ilave takviyeler yapıldı. Bunların yanı sıra jandarmalar ve polis özel harekat birlikleri de takviye edildi. Hudutta her zamankinden çok daha yoğun bir şekilde tedbir alındığını, hududun kontrolünün daha da etkin olduğunu herkesin bilmesi lazım.

"HUDUTLARIIMIZ GEÇİLMEZ" ANLAYIŞI PEKİŞTİRİLECEK

Termal gece görüş cihazları dahil bin civarında keşif gözetleme vasıtamızla faaliyet gösteriyoruz. Yapılan elektro optik kuleler ve akustik algılayıcılar sayesinde sınır hattındaki hareketliliği tespit etmek çok kolay hale geldi. 'Hudut namustur' anlayışı ile en kıdemsizinden en kıdemlisine kadar bütün arkadaşlarımız yüksek moral ve motivasyonun yanı sıra büyük bir kahramanlık ve fedakarlıkla kendilerine verilen görevleri başarıyla yerine getirdiler, getirmeye devam ediyorlar. Çalışmalarımız artan bir şiddetle devam edecek ve 'hudutlarımız geçilmez' anlayışını pekiştireceğiz.

"ORTAYA ATILAN GÖRÜNTÜLERİN HİÇBİRİ GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

İlk hatta hudut birlikleri, Kara Kuvvetleri unsurları, derinlikteki alanda jandarmalar, içerideki bölümlerde polis özel harekat var. Dolayısıyla ortaya atılan görüntülerin hiçbirinin gerçeği yansıtmadığını çok açık bir şekilde bir kez daha burada müşahede ettik.

"TSK, YANGIN VE SEL FELAKETİ İÇİN CANLA BAŞLA ÇALIŞIYOR"

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), yangın ve selde kullanılabilecek, sahip olduğu tüm imkan ve kabiliyetleri ilk günden itibaren seferber etmiştir. Bu konuda Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda bakanlarımızla, valililerimizle görüşerek nerede ne ihtiyaç varsa bunları anında karşılamak için TSK mensupları büyük gayret gösterdi. Bölgeye ayrıca 2 yatay kaydırmalı köprü tankı ile 3 sabit köprü aracı gönderildi. Bunların yanı sıra Sinop Türkeli'nde devam eden kurtarma çalışmalarına destek sağlamak, mahsur vatandaşlarımızın ve araçlarının tahliyesi için görevlendirdiğimiz iki gemimiz de yola çıktı."

Kahramanmaraş'taki yangın söndürme çalışmalarına destek için görev yaptıkları esnada kaza kırıma uğrayan Rusya Federasyonu'na ait uçaktaki Rus ve Türk mürettebatın hayatını kaybetmesinden duyduğu üzüntüyü dile getiren Akar, taziye dileklerini iletti.