Son Dakika | 22 yaşındaki genç başından vurulmuş halde bulundu: 4 gözaltı - Son Dakika
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Son Dakika | 22 yaşındaki genç başından vurulmuş halde bulundu: 4 gözaltı

22.03.2022 12:32
Son Dakika | 22 yaşındaki genç başından vurulmuş halde bulundu: 4 gözaltı

Son dakika habere göre Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir apartman dairesinde 22 yaşındaki genç başından silahla vurulmuş halde bulundu.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir apartman dairesinde 22 yaşındaki genç başından silahla vurulmuş halde bulundu. Konuya ilişkin evde bulunan 4 kişi gözaltına alınırken ekipler olay yerinde şüpheli bir durum olup olmadığı araştırıyor.

Olay, Arabacıalanı Mahallesi 526. Sokakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sokak üzerindeki bir apartman dairesinden gelen silah sesi sonrası olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri eve girdiklerinde Emin Berk G.'yi (22) şakağından vurulmuş halde buldu. Yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Konuya ilişkin polis ekipleri, evde bulunan 4 kişiyi gözaltına alırken olay yerinde şüpheli bir durum olup olmadığını araştırmak için inceleme başlattı. - SAKARYA

Son Dakika | 22 yaşındaki genç başından vurulmuş halde bulundu: 4 gözaltı
Son Dakika | 22 yaşındaki genç başından vurulmuş halde bulundu: 4 gözaltı

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Serdivan, Sakarya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | 22 yaşındaki genç başından vurulmuş halde bulundu: 4 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika | 22 yaşındaki genç başından vurulmuş halde bulundu: 4 gözaltı - Son Dakika
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