Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle koltuğunu 4. sınıf öğrencisi Ömer Ethem Kaya'ya devretti.

Vali Yılmaz'ın makamına oturan Kaya, 23 Nisan'ı çocuklara bayram olarak armağan eden Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlere minnettar olduğunu belirterek, "Nice 23 Nisanları nice çocuklara bırakmak umuduyla, coşkusuyla. Bugün şendik, eğlendik. gurur duyduk, gururlandık. Bu onuru bize yaşatan, bu makamdan sizlere seslenme fırsatı veren sayın Valim Erdinç Yılmaz beye gönülden teşekkür ediyorum. Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizi minnetle selamlıyorum. Nice 23 Nisanlara kavuşmak umuduyla, egemenlik günümüz kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Kaya, vali olarak ilk talimatını ise tüm okullara kütüphane açılması yönünde kullandı.

Makamını devreden Vali Yılmaz da, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayarak, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bugün Valilik makamını Ömer Ethem Kaya evladımıza devrettik. Öğrencimiz çok güzel bir konuşma yaptı. Onu yetiştiren ailesini ve öğretmenlerini kutluyorum. Ömer evladımıza başarılı bir gelecek diliyorum. Bu vesile ile sevgili çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyor; sağlıklı, başarılı ve mutlu bir gelecek temenni ediyorum." diye konuştu