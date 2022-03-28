Son dakika... 23 yaşındaki genç babasını keserle öldürdü - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika... 23 yaşındaki genç babasını keserle öldürdü

28.03.2022 13:53
Son dakika... 23 yaşındaki genç babasını keserle öldürdü

Bir son dakika haberine göre Artvin'de baca temizlemek için evinin üst katına çıkan eşini kanlar içinde yerde bulan kadın, eşini öldürenin oğlu olduğunu öğrenince ikinci şoku yaşadı.

Artvin'de baca temizlemek için evinin üst katına çıkan eşini kanlar içinde yerde bulan kadın, eşini öldürenin oğlu olduğunu öğrenince ikinci şoku yaşadı.

Artvin'in Şavşat ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde yaşayan 53 yaşındaki Dursun İnce baca temizlemek için evinin üst katında bulunan inşaat halindeki daireye çıktı. Eve dönmeye eşini merak eden Fecriye İnce bir süre sonra üst kata çıktığında İnce'yi yerde kanlar içinde hareketsiz halde buldu. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri Dursun İnce'nin hayatını kaybettiği tespit etti. Emniyet ekiplerince yapılan incelemede şahsın oğlu Emrah İnce'nin (23) alnındaki şişlikten şüphelenen polisler İnce'yi sorguya aldı. Babasının kendisine keserle saldırarak kafasına vurduğunu iddia eden İnce, yaşanan tartışmada keseri babasının elinden alarak babasına vurduğunu ve olayın sonrasını hatırlamadığını kaydetti. Dursun İnce'nin oğlu Emrah İnce babasını öldürmek suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ARTVİN

YORUMLAR
500
Bakan Yardımcısı Fatma Varank'tan dünya müteahhit listesine dair önemli açıklama Açıklaması Bakan Yardımcısı Fatma Varank'tan dünya müteahhit listesine dair önemli açıklama Açıklaması Son dakika haberleri... Artvin'de babasını öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı Son dakika haberleri... Artvin'de babasını öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı

Yeniköy, İnşaat, Şavşat, Artvin, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... 23 yaşındaki genç babasını keserle öldürdü - Son Dakika


Son Dakika
13:57 Oscar'da attığı tokatla gündemden düşmeyen Will Smith'in dans ettiği görüntüler ortaya çıktı!
13:51 Çeçen lider Kadirov, Ukrayna'ya gidip Rus askerleriyle poz verdi! Dünya gündemine oturdu
13:43 Antalya Havalimanı Projesi'ni kazanan konsorsiyum kiranın ilk taksidi olan 2,1 milyar euroyu ödedi!
13:28 İğneada açıklarında tespit edilen mayın SAS timleri tarafından etkisiz hale getirildi
13:21 Dünyanın konuştuğu ihanet skandalında Wanda Nara her şeyi tek tek anlattı
12:51 Damat neye uğradığını şaşırdı! Takı töreninde sıvı yağ ve çay taktılar
12:41 Mart ayı açlık ve yoksulluk sınırı açıklandı! Asgari ücret vatandaşın gıda masraflarına bile yetmiyor
12:39 Üç Kuruş bu akşam ekranlarda! Efe, Leyla'ya evlenme teklifi ediyor!
12:29 Alparslan: Büyük Selçuklu bu akşam sevenleriyle buluşuyor! Alparslan, Diyojen'le işbirliği yapacak!
12:28 Kanun teklifi haftaya yasalaşacak! Muhtar maaşları asgari ücret seviyesine yükseltiliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2022 14:34:13. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika... 23 yaşındaki genç babasını keserle öldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement