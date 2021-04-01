ANTALYA '24 saat kamera ile izlenmektedir' yazılı tabela bulunan alandan kum çalındı - Son Dakika

'24 saat kamera ile izlenmektedir' yazılı tabela bulunan alandan kum çalındı

ANTALYA'da Manavgat Çayı'nın denize döküldüğü Doğançam bölgesindeki alanda 'Dikkat, ormanlar 24 saat kamera ile izlenmektedir' tabelası ve kameranın bulunduğu sahilden kum çalındığı ortaya çıktı. Kuş gözlemcisi veteriner hekim Gökçe Coşkun bir kısmı orman, bir kısmı kumsal olan bölgede alanın çöp ve molozla dolu olduğunu belirterek, "Alandan kum çalıp, su yatağına moloz döküyorlar" diye konuştu.

Kentin en çok turist ağırlayan ilçelerinden olan ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Manavgat'ta, kuş gözlemcisi veteriner hekim Gökçe Coşkun, geçen hafta Manavgat Çayı'nın denize döküldüğü Doğançam bölgesine kuş gözlemi için gitti. Ancak karşılaştığı görüntüler Coşkun'u üzdü.

ÇÖP VE MOLOZ YIĞINLARI

Manavgat Çayı'nın denize döküldüğü alanda bir kısmı ormanlık, bir kısmı kumsal bölgede her yerin çöp ve molozla dolduğunu ve kum çukurları oluştuğunu anlatan Gökçe Coşkun, "Bir sulak alan nasıl yok olur? Hepsi üç yıl önce tamamen su kaplı olan deltavari küçük sulak alanlar giderek azalmış ve sadece küçük bir yer kalmış. Oradaki pompa ise o suyu çekmeye ve yanında naylonları etrafa atılan karpuz seralarını suluyor. Alandan kum çalıp, su yatağına moloz dökmek de adetimiz" diye konuştu.

'SÖZDE KAMERA İLE İZLENİYOR'

Tüm bunlara rağmen alanda 'Dikkat ormanlar 24 saat kamera ile izlenmektedir' yazılı sarı tabela olduğunu kaydeden Coşkun, "Maalesef bu tabela olmasına rağmen ne kamera ile orman izleniyor ne de kumluk yaşam alan korunuyor. Alandan sürekli kum çalınıp, moloz dökülüyor. Manavgat Çayı gibi eşsiz bir sulak alanın denizle kavuştuğu alanın çöpler ve molozlarla kaplanmış olması çok üzücü. Buradaki sulak alanlardan izinsiz su çekerek seralarını suluyorlar ve sera naylonlarını değiştirirken etrafa atıyorlar" dedi.

SAHİLDE MOLOZ

Geçen günlerde yine Manavgat'ın Side bölgesinde Türkiye'de dördüncü kez kayda alınan çok nadir kuş türlerinden keşiş kuyrukkakanın görüldüğü alandaki molozlara da dikkati çeken Coşkun, kuşu görüntüledikleri sahile de moloz döküldüğünü belirtti. Coşkun, "Bu durumu içeren videoyu hazırladım. İzleyin ve nasıl ev sahipliği yaptığımızı görün. Umarım sahip olduğumuz ekolojik değerleri önemseriz. Gösterişimizi biyoçeşitliliğimizle yaparız" diye konuştu.

'SES VE IŞIKTAN UZAK TUTUN'

Gökçe Coşkun, ilkbahar mevsiminin kuşların göç dönemi olması nedeniyle göç sırasında karşılaşılan kuş yaralanma vakalarıyla ilgili de önemli uyarılarda bulundu. Coşkun, "Hava sıcaklığı ani düştü. Yorgun düşmüş veya soğuktan etkilenmiş kuşlarla karşılaşabilirsiniz. Ötleğenler, ebabiller, kırlangıçlar, kamışçınlar hala göç etmeye devam ediyor. Alanları azaldığı için sığınacakları yer bulamıyor ve güçsüz düşüyorlar. İlk etapta onları sesten ışıktan uzaklaştırmak için karton bir kutuda bekletmeli ve uzman kişilere ulaşmalısınız. Onları kapalı karton kutu içerisinde sıcak bir ortamda bekletmeniz kendilerine gelmelerini sağlayacaktır. Sonra bir süre dinlendirip, burnuna ve soluk borusuna su kaçmadan damla damla su vermek gerekir" dedi.

YANLIŞ BESLEME VE MÜDAHALE

Gıda konusunun türe göre mutlaka danışılması gerektiğini belirten Coşkun, bu süreçte çok sayıda kuş türünün yardıma muhtaç halde kendisine ulaştırıldığından bahsederek, "Uçmaya başladığında hemen salmalısınız. Bilgili değilseniz besleme yapmayın. Lütfen yardıma muhtaç bir kuş bulduğunuz ilk andan itibaren uzman birine ulaşın. Çünkü birçok kayıp ne yazık ki yanlış besleme ve müdahale nedeniyle oluyor. Ayrıca onlar birer yaban hayvanı, evde beslenmeye uygun değiller" diye konuştu.

KUM ÇALINMASINA KARŞI İŞ BİRLİĞİ ÇALIŞMASI

Manavgat Orman İşletme Müdürü Mustafa Sedat Çalış, ellerinde 10 fotokapan kamera bulunduğunu, bu fotokapanların sürekli aynı yerde sabit tutulmadığını, zaman zaman suç durumuna göre yer değişikliği yapıldığını söyledi. Söz konusu bölgede kum çalınma olaylarına ilişkin muhtarlık ve jandarmayla iş birliği içinde çalışmalar yapıldığını aktaran Mustafa Sedat Çalış, Manavgat Çayı'nın döküldüğü mendirekte bulunan bölgede 200 dönüme yakın hazine arazisi olduğunu belirtti. Çalış, tamamının orman arazisi olmadığını, ancak bölgede gerekli incelemelerin yapılacağını dile getirdi.