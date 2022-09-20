Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 5'inci kısımdaki demir çelik fabrikasının açık alandaki hurda deposunda dün öğle saatlerinde yangın çıktı. Yangını görenler, durumu 112'ye bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri, açık alanda yanan hurdaları söndürmek için çalışma başlattı. Yaklaşık 24 saattir devam eden yangından yükselen dumanlar nedeniyle ilçe, duman altında kaldı. Yerleşim yerlerine yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki hurdalıktan yükselen dumandan dolayı gökyüzünde sis bulutunun oluştuğu görüldü. Hurda deposunda çok fazla plastik malzeme bulunduğu, kontrollü olarak yangını söndürme çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | Dilovası, hurda deposunda dünden beri süren yangınla duman altında kaldı - Son Dakika

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