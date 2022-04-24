Son dakika: 24 yaşındaki gencin yaya geçidinden ölüme gidişi kamerada - Son Dakika
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Son dakika: 24 yaşındaki gencin yaya geçidinden ölüme gidişi kamerada

24.04.2022 13:41
Son dakika: 24 yaşındaki gencin yaya geçidinden ölüme gidişi kamerada

Son dakika haberi: Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaya geçidinden koşarak geçtiği sırada servis otobüsünün çarpması sonucu ağır yaralanan 24 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaya geçidinden koşarak geçtiği sırada servis otobüsünün çarpması sonucu ağır yaralanan 24 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kaza anıysa iki farklı açıdan güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Hatipler Yenimahalle mevkiindeki D400 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmekte olan 24 yaşındaki Tayfur Ergün, D 400 karayolunda Manavgat istikametinden Antalya istikametine gitmekte olan Y.B.'nin kullandığı 07 C 74906 plakalı servis otobüsünün çarpması sonucu ağır yaralandı. Turizm sektöründe çalıştığı belirlenen Ergün, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan kaza anıysa iki farklı açıdan işyeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. - ANTALYA

Son dakika: 24 yaşındaki gencin yaya geçidinden ölüme gidişi kamerada
Son dakika: 24 yaşındaki gencin yaya geçidinden ölüme gidişi kamerada
Son dakika: 24 yaşındaki gencin yaya geçidinden ölüme gidişi kamerada
Son dakika: 24 yaşındaki gencin yaya geçidinden ölüme gidişi kamerada
Son dakika: 24 yaşındaki gencin yaya geçidinden ölüme gidişi kamerada
Son dakika: 24 yaşındaki gencin yaya geçidinden ölüme gidişi kamerada
Son dakika: 24 yaşındaki gencin yaya geçidinden ölüme gidişi kamerada
Son dakika: 24 yaşındaki gencin yaya geçidinden ölüme gidişi kamerada
Son dakika: 24 yaşındaki gencin yaya geçidinden ölüme gidişi kamerada
Son dakika: 24 yaşındaki gencin yaya geçidinden ölüme gidişi kamerada
Son dakika: 24 yaşındaki gencin yaya geçidinden ölüme gidişi kamerada
Son dakika: 24 yaşındaki gencin yaya geçidinden ölüme gidişi kamerada

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Manavgat, Antalya, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: 24 yaşındaki gencin yaya geçidinden ölüme gidişi kamerada - Son Dakika


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