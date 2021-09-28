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Son dakika gündem: 28 Şubat Davası hükümlüsü Çevik Bir İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi - Son Dakika

Son dakika gündem: 28 Şubat Davası hükümlüsü Çevik Bir İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi

28.09.2021 14:31
Son dakika gündem: 28 Şubat Davası hükümlüsü Çevik Bir İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi, System.String[]

Son dakika haberler: ANKARA 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nin tutuklama kararları sonrası 19 Ağustos'ta cezaevine giren, dönemin Genelkurmay 2. Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir, İstanbul adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

ANKARA 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nin tutuklama kararları sonrası 19 Ağustos'ta cezaevine giren, dönemin Genelkurmay 2. Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir, İstanbul adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Çevik Bir'in Yeşilyurt Devlet Hastanesi'nde 6 gün süresince yatarak tetkikleri yapılmıştı. Bir'in bu tetkiklerden sonra, mevcutlu olarak İstanbul Adli Tıp Kurumu'na getirilmek üzere yola çıktığı öğrenildi.

BİR'DE DEMANS BELİRTİLERİ VAR

Avukatı Ümit Kara DHA'ya yaptığı açıklamada Çevik Bir'in sağlık durumunun tespiti için Yeşilyurt Devlet Hastanesi'nde tetkiklerinin yapıldığını söyledi. Kara, demans belirtileri gösteren Çevik Bir'in tetkiklerinin yapılması sonrası Buca Cezaevi'nden, raporlarını değerlendirmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na mevcutlu olarak sevk edildiğini bildirdi. Adli Tıp Kurumu'nun değerlendirme raporu sonrası, cezaevinde kalıp kalamayacağına ilişkin bir karar verilecek. Emekli Orgeneral Çevik Bir'in cezaevi şartlarında tedavisinin yapılamayacağına karar verilirse infaz ertelemesi söz konusu olacak.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin 28 Şubat davasında müebbet hapis cezası kararlarının onaması sonrası haklarında tutuklama kararı verilen emekli Orgeneral Çevik Bir ve Genelkurmay Harekat Başkanı emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın da aralarında olduğu 14 emekli general cezaevine girmişti. Generallerin ilerlemiş yaşları nedeniyle yaşadıkları sağlık sorunları, infaz erteleme ihtimalini gündeme getirmişti.  Sağlık sorunları olan emekli generaller Çetin Doğan ve Vural Avar için de Adli Tıp Kurumu'na sevk kararı alınmıştı.

"MAHKUMUN HAYATI İÇİN TEHLİKE VARSA…"Emekli generallerle ilgili süreç, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanunun 'Hapis cezasının infazının hastalık nedeni ile ertelenmesi' başlıklı  16. Maddesinde düzenleniyor. Madde şöyle;  "Madde 16- (1) Akıl hastalığına tutulan hükümlünün cezasının infazı geriye bırakılır ve hükümlü, iyileşinceye kadar Türk Ceza Kanununun 57 nci maddesinde belirtilen sağlık kurumunda koruma ve tedavi altına alınır. Sağlık kurumunda geçen süreler cezaevinde geçmiş sayılır. (2) Diğer hastalıklarda cezanın infazına, resmi sağlık kuruluşlarının mahkümlara ayrılan bölümlerinde devam olunur. Ancak bu durumda bile hapis cezasının infazı, mahkümun hayatı için kesin bir tehlike teşkil ediyorsa mahkümun cezasının infazı iyileşinceye kadar geri bırakılır. (3) Yukarıdaki fıkralarda belirtilen geri bırakma kararı, Adli Tıp Kurumunca düzenlenen ya da Adalet Bakanlığınca belirlenen tam teşekküllü hastanelerin sağlık kurullarınca düzenlenip Adli Tıp Kurumunca onaylanan rapor üzerine, infazın yapıldığı yer Cumhuriyet Başsavcılığınca verilir. Geri bırakma kararı, mahkumun tabi olacağı yükümlülükler belirtilmek suretiyle kendisine ve yasal temsilcisine tebliğ edilir. Mahkumun geri bırakma süresi içinde bulunacağı yer, kendisi veya yasal temsilcisi tarafından ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilir. Mahkümun sağlık durumu, geri bırakma kararını veren Cumhuriyet Başsavcılığınca veya onun istemi üzerine, bulunduğu veya tedavisinin yapıldığı yer Cumhuriyet Başsavcılığınca, sağlık raporunda belirtilen sürelere,  bir  süre  bulunmadığı  takdirde  birer yıllık dönemlere  göre bu fıkrada yazılı usule uygun  olarak  incelettirilir…"


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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: 28 Şubat Davası hükümlüsü Çevik Bir İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika gündem: 28 Şubat Davası hükümlüsü Çevik Bir İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi - Son Dakika
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