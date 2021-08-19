28 Şubat davasında cezası kesinleşen ve hakkında yakalama kararı verilen emekli general Çetin Doğan, Bodrum Adliyesine geldi.
Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinden korumaları eşliğinde çıkan Doğan, Bitez Mahallesi'ndeki Bodrum Adliyesine gitti.
Doğan'ın korumaları eşliğinde adliyenin ön kapısından giriş yaptığı görüldü.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 28 Şubat davasında cezası kesinleşen emekli generaller Çevik Bir ile Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 14 kişi hakkında yakalama kararı vermişti.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika... 28 Şubat davasında cezası kesinleşen emekli general Çetin Doğan, Bodrum Adliyesine geldi - Son Dakika