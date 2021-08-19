Son dakika... 28 Şubat davasında cezası kesinleşen emekli general Çetin Doğan, Bodrum Adliyesine geldi - Son Dakika

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı , 28 Şubat davasında cezası kesinleşen emekli generaller Çevik Bir ile Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 14 kişi hakkında yakalama kararı vermişti.

Taliban, NATO ve ABD ile çalışan kişileri yakalamak için ailelerini öldürmekle tehdit ediyor