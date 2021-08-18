Son dakika! 28 Şubat davasının sanıkları hakkındaki tutuklama kararı infaz savcılığına gönderildi

Son dakika habere göre 28 Şubat davasının sanıkları hakkındaki tutuklama kararı yerel mahkeme tarafından infaz savcılığına gönderildi.

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