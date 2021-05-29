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Son dakika: 28 yıldır Solingen'de sönmeyen yangın - Son Dakika

Son dakika: 28 yıldır Solingen'de sönmeyen yangın

29.05.2021 17:45
Son dakika: 28 yıldır Solingen'de sönmeyen yangın, System.String[]

Son dakika gündem haberine göre 28 yıl önce Almanya'nın Solingen kentinde Genç ailesinin yaşadığı ev ırkçılar tarafından ateşe verildi.

28 yıl önce Almanya'nın Solingen kentinde Genç ailesinin yaşadığı ev ırkçılar tarafından ateşe verildi. Genç ailesinden 5 kişi hayatını kaybetti. Ülke tarihinin en acı ırkçı saldırılarından biri olan o yangın bunca yıla rağmen söndürülemedi.

Almanya'nın Solingen kentinde 1993'te ırkçıların kundakladığı evde hayatını kaybeden Genç ailesinin 5 üyesi, katliamın 28. yılında Amasya'nın Taşova ilçesinde mezarları başında anıldı. Mercimek köyünde, katliamda ölen Genç ailesinin 5 üyesi kabirlerinin başında dua edildi. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, 1993 yılında Almanya'nın Solingen kentinde düzenlenen neo-Nazi ırkçı saldırıda hayatlarını kaybeden Genç ailesini kabirleri başında ziyaret etti.

Katliamda 2 kızını, 2 torununu ve bir yeğenini kaybeden Mevlüde Genç'le sohbet eden YTB Başkanı Abdullah Eren, "Bundan 28 yıl önce yüreklerimizi dağlayan elim bir olayın yıl dönümü vesilesiyle sizi ziyarete geldik. Elim kundaklama saldırısında hayatını kaybedenleri rahmetle anıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Kültür Turizm Bakanımızın sizlere selamını getirdik" ifadelerini kullandı.

YTB Başkanı Abdullah Eren, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bundan 28 yıl evvel Almanya'nın Solingen şehrinde, hayatını kaybeden 5 vatandaşımızı ruhlarını şad etmek için, onların hatırasını yad etmek için ruhlarına Fatiha göndermek ve elim olayı anmak için buradayız. Bu köyde iki torununu, iki kızını, bir yeğenini kaybeden Mevlüde teyzemiz ve Durmuş amcamız yaşıyor. Bu günde 29 Mayıs 1993'teki olayın 28. yıl dönümü olması hasebiyle köydeki mezarlıkta ufak bir anma programı yapmak istedik ve onları ziyaret etmek istedik. Tabii maalesef Solingen, Avrupa'da ırkçılığın ve İslam düşmanlığının, İslam karşıtlığının giderek arttığını görüyoruz. Bundan 28 yıl evvel ırkçı kundaklama neticesinde hayatını kaybeden, insanların hatırası yaşatılmaya çalışılıyor. Solingen'de de anmalar yapılıyor. Dolayısıyla olayın üzerinden 28 yıl geçmesine rağmen hala sıcaklığını koruyan, Mevlüde teyzemizin, Durmuş amcamızın vakur tavırlarıyla Avrupa'ya, Almanya'ya, Türkiye'ye örnek olan tavırlarıyla bizim ders çıkarmamız gereken bu elim olayı her sene anmaya çalışıyoruz" dedi.

Alman toplumunda infial oluşturan bir olay olan Solingen olayı hakkında konuşan Eren, "Doğu- Batı Almanya'nın birleşmesinden sonra en büyük toplumsal faciaydı. Alman toplumda bu olaya yeterli tepki gösterdi. Türklere yapılan ırkçı saldırıların arttığını görüyoruz. Aslında 28 yıldan bu yana değişen bir şey yok. Tabii, Solingen gibi bir faciayı Rabb'im bir daha yaşatmasın. Çok elim bir hadiseydi. Fakat maalesef, Avrupa'da, yıldan yıla bizimde YTB'nin raporlarına yansıyan, saldırıları not ediyoruz. Bu artış bizi hem ürkütüyor hem de daha çok tedbir almamamız konusunda bizleri uyarıyor. Bu konuda çalışmalarımızı devam ettiriyoruz" diye konuştu.

Anma programına, Genç ailesi ve köy halkı katıldı.

Solingen'de 29 Mayıs 1993'te Genç ailesinin evi kundaklanmış, yangında Gürsün İnce, Hatice, Hülya ve Saime Genç ile Gülistan Öztürk hayatını kaybetmiş, Genç ailesinin 5 üyesi Taşova'nın Mercimek köyünde toprağa verilmişti.

(Serdoğan Sıvacı/ İHA)

Son dakika: 28 yıldır Solingen'de sönmeyen yangın
Son dakika: 28 yıldır Solingen'de sönmeyen yangın
Son dakika: 28 yıldır Solingen'de sönmeyen yangın
Son dakika: 28 yıldır Solingen'de sönmeyen yangın
Son dakika: 28 yıldır Solingen'de sönmeyen yangın
Son dakika: 28 yıldır Solingen'de sönmeyen yangın
Son dakika: 28 yıldır Solingen'de sönmeyen yangın

Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları, Solingen, Almanya, Yangın, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Son dakika: 28 yıldır Solingen'de sönmeyen yangın - Son Dakika


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