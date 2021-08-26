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Son dakika: 287. Geleneksel Çardak Yağlı Pehlivan Güreşleri - Son Dakika

Son dakika: 287. Geleneksel Çardak Yağlı Pehlivan Güreşleri

26.08.2021 23:12
Son dakika: 287. Geleneksel Çardak Yağlı Pehlivan Güreşleri, System.String[]

Son dakika habere göre Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde düzenlenen 287. Geleneksel Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde, Nedim Gürel başpehlivanlığı elde etti.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde düzenlenen 287. Geleneksel Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde, Nedim Gürel başpehlivanlığı elde etti.

Çeşitli kategorilerde toplamda 600'e yakın güreşçinin mücadele ettiği güreşler öncesinde, davullar eşliğinde belediye binasından hareket edildi.

Güreş Ağası Seyhan Arslan'ın karşılanmasının ardından Gazi Yakup Bey Türbesi ziyaret edilerek, Atatürk büstüne çelenk bırakıldı. Resmi açılış ve bayrak töreniyle beraber güreşçiler er meydanına indi.

Güreşlerin finalinde, İsmail Balaban ile Nedim Gürel karşı karşıya geldi. Normal süresinde galibin çıkmadığı karşılaşmada Gürel, puan usulüyle rakibini yenerek başpehlivan oldu.

Güreşleri, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AK Parti İl Başkanı Naim Makas, Lapseki Kaymakamı Dr. Fatih Çelikkaya, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz ve Çardak Belediye Başkanı Metin Semerci de izledi.

Son dakika: 287. Geleneksel Çardak Yağlı Pehlivan Güreşleri
Son dakika: 287. Geleneksel Çardak Yağlı Pehlivan Güreşleri
Son dakika: 287. Geleneksel Çardak Yağlı Pehlivan Güreşleri
Son dakika: 287. Geleneksel Çardak Yağlı Pehlivan Güreşleri
Son dakika: 287. Geleneksel Çardak Yağlı Pehlivan Güreşleri

Yağlı Pehlivan Güreşleri, Çanakkale, AK Parti, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika: 287. Geleneksel Çardak Yağlı Pehlivan Güreşleri - Son Dakika Spor


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