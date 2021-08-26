Son dakika: 287. Geleneksel Çardak Yağlı Pehlivan Güreşleri

Güreşlerin finalinde, İsmail Balaban ile Nedim Gürel karşı karşıya geldi. Normal süresinde galibin çıkmadığı karşılaşmada Gürel, puan usulüyle rakibini yenerek başpehlivan oldu.

Güreş Ağası Seyhan Arslan'ın karşılanmasının ardından Gazi Yakup Bey Türbesi ziyaret edilerek, Atatürk büstüne çelenk bırakıldı. Resmi açılış ve bayrak töreniyle beraber güreşçiler er meydanına indi.

Çeşitli kategorilerde toplamda 600'e yakın güreşçinin mücadele ettiği güreşler öncesinde, davullar eşliğinde belediye binasından hareket edildi.

Çanakkale 'nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde düzenlenen 287. Geleneksel Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde, Nedim Gürel başpehlivanlığı elde etti.

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