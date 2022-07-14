Son dakika: 29 yaşındaki genç defalarca bıçaklanıp ölüme terk edildi - Son Dakika
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Son dakika: 29 yaşındaki genç defalarca bıçaklanıp ölüme terk edildi

14.07.2022 02:13
Son dakika: 29 yaşındaki genç defalarca bıçaklanıp ölüme terk edildi

Son dakika haberi... Malatya'da 29 yaşındaki bir genç vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçaklanarak dağlık bir alanda ölüme terk edildi.

Malatya'da 29 yaşındaki bir genç vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçaklanarak dağlık bir alanda ölüme terk edildi. Polisin bulduğu genç kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesi veriyor.

Olay, gece yarısı Battalgazi ilçesine bağlı Hanımınçiftliği Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiler göre, Solmaz caddesi üzerinde bulunan dağlık bir alanda, yerde kanlar içerisinde yatan bir kişiyi gören çevredekiler durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı şahsın 29 yaşındaki C.O. olduğu belirlendi. Sırt, karın ve göğüs bölgelerinde birçok bıçak darbesine maruz kaldığı tespit edilen şahıs, ilk müdahalesinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan gencin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, ekipler olayın şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı. - MALATYA

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Kaynak: İHA

Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: 29 yaşındaki genç defalarca bıçaklanıp ölüme terk edildi - Son Dakika

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