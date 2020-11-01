Son dakika: 3 aracın karıştığı zincirleme kaza: 4 yaralı - Son Dakika

Son dakika: 3 aracın karıştığı zincirleme kaza: 4 yaralı

01.11.2020 18:24
Son dakika: 3 aracın karıştığı zincirleme kaza: 4 yaralı, System.String[]

Son dakika haber... ANKARA'nın Bala ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.

ANKARA'nın Bala ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Ankara- Konya karayolu Karahamzalı Mahallesi kavşağında meydana geldi. Nusret Öztürk yönetimindeki 63 AAP 767 plakalı TIR, kavşakta Necattin Yücel'in kullandığı 06 AB 4115 plakalı otomobil ve Mahmut Gürlek yönetimindeki 42 GD 943 kamyonetle çarpışıp, devrildi. Kazada sürücüler Nusret Öztürk, Necattin Yücel, Mahmut Gürlek ile Gürlek'in yanında bulunan ismi belirlenemeyen 1 kişi yaralandı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Necattin Yücel, olay yerinde bekleyen ambulansta tedavi edildi. Araç içinde sıkışan diğer 3 yaralı ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştıkları yerden kurtarılıp, ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.


Son dakika: 3 aracın karıştığı zincirleme kaza: 4 yaralı
Son dakika: 3 aracın karıştığı zincirleme kaza: 4 yaralı
Son dakika: 3 aracın karıştığı zincirleme kaza: 4 yaralı
Son dakika: 3 aracın karıştığı zincirleme kaza: 4 yaralı

Ankara, Gürlek, Bala, Kaza, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: 3 aracın karıştığı zincirleme kaza: 4 yaralı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Başakşehir deplasmanda Konyaspor'u 2-1 mağlup etti Son Dakika: İzmir'deki 6,6 büyüklüğündeki depremde can kaybı 62'ye yükseldi Son Dakika: Dağlık Karabağ'ın sözde lideri Harutyunyan'ın içinde bulunduğu askeri konvoy vuruldu Son Dakika: Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'ın 'kalbi' Şuşa'yı güneyden kuşattı Damat, yol kenarında tekme tokat gelini dövdü! O anlar kamerada İzmir depremi sonrası korkunç iddia! Yıkılan iki binaya da çürük raporu verilmiş Belçika'da bir öğretmen Hz. Muhammed hakkındaki müstehcen karikatürü öğrencilerine gösterdi Enkaz altında kalmaktan son anda kurtulan anne: Bebeğimin yanımda olmaması bir şans
Beşiktaş'ın 11'i belli oldu! Yıldız futbolcu haftalar sonra kadroya döndü Beşiktaş'ın 11'i belli oldu! Yıldız futbolcu haftalar sonra kadroya döndü         
17:59
Vicdansızlığın böylesi! Depremzedeler için dağıtılan erzak yardımlarını alıp sattı Vicdansızlığın böylesi! Depremzedeler için dağıtılan erzak yardımlarını alıp sattı         
17:51
Tek kelimeyle rezalet! Depremden sonra İzmir'e hırsızlık amacıyla gelen 9 şüpheli yakalandı Tek kelimeyle rezalet! Depremden sonra İzmir'e hırsızlık amacıyla gelen 9 şüpheli yakalandı         
17:07
Silahlı saldırgan, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı aileye kurşun yağdırdı Silahlı saldırgan, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı aileye kurşun yağdırdı         
16:36
TEOG Türkiye birincisinin cansız bedeni enkazdan çıkarıldı TEOG Türkiye birincisinin cansız bedeni enkazdan çıkarıldı         
15:38
CHP'li Selin Sayek Böke'nin İzmir'deki AFAD çadırlarıyla ilgili iddialarına İçişlerinden cevap: Böyle bir şey yok CHP'li Selin Sayek Böke'nin İzmir'deki AFAD çadırlarıyla ilgili iddialarına İçişlerinden cevap: Böyle bir şey yok         
15:21
Bakan Koca, koronaya yakalanan Soylu'nun son durumunu paylaştı: Sahadan uzak kalmak, mücadeleci ruhuna uygun olmasa da bir süre dinlenecek Bakan Koca, koronaya yakalanan Soylu'nun son durumunu paylaştı: Sahadan uzak kalmak, mücadeleci ruhuna uygun olmasa da bir süre dinlenecek         
14:32
Fırsatçı her yerde aynı! Deprem sonrası İzmir'de ev kiraları arttı Fırsatçı her yerde aynı! Deprem sonrası İzmir'de ev kiraları arttı         
14:11
Koronavirüs nedeniyle ayrıldığı evinin depremde yıkıldığını gördü, komşuları için gözyaşı döktü Koronavirüs nedeniyle ayrıldığı evinin depremde yıkıldığını gördü, komşuları için gözyaşı döktü         
13:13
Paşinyan'ı Azerbaycan yalanı da kurtarmadı! Rusya kapıyı gösterdi Paşinyan'ı Azerbaycan yalanı da kurtarmadı! Rusya kapıyı gösterdi         
12:41
Yarım kilosu 25 bin liralık bir altın bileziğe denk olan 'safran', çelik kasalarda saklanıyor Yarım kilosu 25 bin liralık bir altın bileziğe denk olan 'safran', çelik kasalarda saklanıyor         
11:59
Suç makinesi 3 yıldır ikiz kardeşinin kimliğiyle gizlenmiş Suç makinesi 3 yıldır ikiz kardeşinin kimliğiyle gizlenmiş         
11:53
Şizofren katil zanlısı, yaşlı adamın başını ve cinsel organını kesip okul bahçesine attı Şizofren katil zanlısı, yaşlı adamın başını ve cinsel organını kesip okul bahçesine attı         
11:10
Son dakika! AK Parti eski milletvekili Burhan Kuzu, koronavirüsten hayatını kaybetti Son dakika! AK Parti eski milletvekili Burhan Kuzu, koronavirüsten hayatını kaybetti         
08:12
Aileleri enkaz altındaki vatandaşların TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan isteği kahretti: Kepçelerle kazmasınlar Aileleri enkaz altındaki vatandaşların TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan isteği kahretti: Kepçelerle kazmasınlar         
07:47
Uzun zamandır ortalarda olmayan Mehmet Çilingiroğlu, ABD'den bombayı patlattı: Koronanın kesin tedavisi bulundu Uzun zamandır ortalarda olmayan Mehmet Çilingiroğlu, ABD'den bombayı patlattı: Koronanın kesin tedavisi bulundu         
22:56
2000 yılına ait fotoğraf her şeyi ortaya çıkardı! Rıza Bey Apartmanı ile ilgili dehşete düşüren detay 2000 yılına ait fotoğraf her şeyi ortaya çıkardı! Rıza Bey Apartmanı ile ilgili dehşete düşüren detay         
14:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2020 18:29:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika: 3 aracın karıştığı zincirleme kaza: 4 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei