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Son dakika: 3 çocuk annesi kadın av tüfeğiyle canına kıydı - Son Dakika

Son dakika: 3 çocuk annesi kadın av tüfeğiyle canına kıydı

26.12.2021 18:33

Son dakika haber: 3 çocuk annesi kadın av tüfeğiyle canına kıydı Ordu'nun Ünye ilçesinde 3 çocuk annesi kadın evde kimsenin olmadığı sırada evinin banyosunda av tüfeğiyle intihar ederek yaşamına son verdi.

3 çocuk annesi kadın av tüfeğiyle canına kıydı

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde 3 çocuk annesi kadın evde kimsenin olmadığı sırada evinin banyosunda av tüfeğiyle intihar ederek yaşamına son verdi.

Edinilen bilgiye göre, Kaledere Mahallesi Akkuş Niksar Caddesi üzerine 5 katlı binanın 3. katında oturan İlknur O. evde kimsenin olmadığı sırada banyoda yanına aldığı çift kırma olarak tabir edilen av tüfeğiyle canına kıydı. Evine gelen aile yakınları kadının banyoda cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerine çağrılan polis ve sağlık ekiplerinin ilk incelemesi sonrası kadının av tüfeğiyle intihar ettiği öğrenildi.

Bir yanda doğum günü bir yanda acı

Yaşanan olayda acı bir tesadüf yaşandı. Genç kadının çocuklarının birisi olan Ş.O'nun bu gün doğum günü olduğu ve 31 yaşına bastığı öğrenildi.

Mektup yazdıktan sonra canına kıydı

Genç kadının evinin banyosunda intihar etmeden önce bir yazdığı mektup sonrası yaşamına son verdiği ve olay yeri inceleme ekiplerinin ise banyoda iki adet boş kartuş bulduğu öğrenildi. Yaşanan olayı duyan diğer aile yakınları evin önünde gözyaşlarını tutamazken, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından kadının cansız bedeni Ünye Devlet Hastanesine morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika: 3 çocuk annesi kadın av tüfeğiyle canına kıydı
Son dakika: 3 çocuk annesi kadın av tüfeğiyle canına kıydı
Son dakika: 3 çocuk annesi kadın av tüfeğiyle canına kıydı

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İntihar, Akkuş, Ordu, Ünye, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: 3 çocuk annesi kadın av tüfeğiyle canına kıydı - Son Dakika


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