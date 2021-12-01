3 gencin öldüğü feci kazada yürek burkan detay ortaya çıktı

Tıra arkadan çarpan otomobilin 18 yaşındaki sürücüsü ehliyetini 1 ay önce almış

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde seyir halindeki otomobilin, park halindeki tıra arkadan çarpması neticesinde meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetmişi. Yürek yakan kazada 18 yaşındaki sürücünün ehliyetini 1 ay önce aldığı, otomobildeki diğer yolcuların ise 18 ve 20 yaşında olduğu öğrenildi.

Kaza, İzmit Yenişehir Mahallesi D-605 Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Macit idaresindeki 41 RR 510 plakalı Volkswagen marka otomobil, yol kenarında park halinde bulunan 41 AIK 568 plakalı Volvo marka tıra arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil tırın arkasında sıkıştı. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekibi, otomobilde sıkışan Ahmet Macit (18), Sevban Tuna Sarı ve Emirhan Tural'ı sıkıştıkları yerden kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin 1 buçuk saatlik müdahalesinin ardından araçtan çıkarılan yaralıların hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobil ise çarpmanın şiddetiyle paramparça oldu.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.