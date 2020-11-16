Son Dakika | 3 gün arayla ikinci kez intihara kalkıştı - Son Dakika

Son Dakika | 3 gün arayla ikinci kez intihara kalkıştı

16.11.2020 18:19

Bir son dakika haberine göre 3 gün arayla ikinci kez intihara kalkıştı İkinci kez intihar girişiminde bulunan kişiyi polis engelledi Van'da 3 gün arayla ikinci kez çok katlı bir otoparkın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulunan E.G. isimli şahıs polis ekipleri tarafından ikna edildi.

3 gün arayla ikinci kez intihara kalkıştı

İkinci kez intihar girişiminde bulunan kişiyi polis engelledi

VAN - Van'da 3 gün arayla ikinci kez çok katlı bir otoparkın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulunan E.G. isimli şahıs polis ekipleri tarafından ikna edildi.

Olay, Van Valiliği karşısında yer alan 5 katlı bir otoparkın çatısında meydana geldi. 14 Kasım 2020 tahinde öğle saatlerinde intihar girişiminde bulunan şahıs, 3 gün arayla yine aynı çatıya çıkarak intihar etmek istedi. Bugün öğle saatlerinde tekrar çatıya çıkan ve kendini aşağı sarkıtan E.G., intihar girişiminde bulundu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Polis, şahsı ikna edebilmek için çatıya çıkarken, Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı İpekyolu Grup Amirliği ekipleri ise atlama ihtimaline karşı hava yastığı açtı. Yaklaşık bir saat boyunca devam eden görüşmenin ardından intihar etmek isteyen şahıs, ekiplerce ikna edilerek aşağı indirildi. İntihar girişinde bulunan E.G. polis merkezine görülürken, binanın çevresinde toplanan meraklı kalabalık ise ekiplerin çalışmasını alkışladıktan sonra olay yerinden dağıldı.

(YLM-MSA-Y)

Son Dakika | 3 gün arayla ikinci kez intihara kalkıştı
Son Dakika | 3 gün arayla ikinci kez intihara kalkıştı
Son Dakika | 3 gün arayla ikinci kez intihara kalkıştı
Son Dakika | 3 gün arayla ikinci kez intihara kalkıştı

Van Valiliği, İntihar, Polis, Van, Yerel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son Dakika | 3 gün arayla ikinci kez intihara kalkıştı - Son Dakika


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