Son dakika: 3 gündür devam eden Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı.

Çanakkale merkeze bağlı Kızılkeçili Köyü'nde, 16 Temmuz tarihinde saat 16.30 sıralarında çıkan yangından günler sonra güzel haber geldi. Yangın havadan ve karadan aralıksız müdahalenin ardından sonunda kontrol altına alındı.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Twitter hesabından açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Ormanlarımız için teyakkuzdayız. Aziz milletimizin desteği ise mücadelemize güç katıyor. Orman yangınına sebep olabilecek davranışlardan uzak duralım, yeşil vatanımızı hep birlikte koruyalım." ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...