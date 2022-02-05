Son Dakika: 3 gündür elektrik kesintileri yaşanan Isparta'da yoğun kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime 5 gün ara verildi - Son Dakika

Yoğun kar yağışının hayatı olumsuz etkilendiği ve bu nedenle elektrik kesintisinin yaşandığı Isparta'da kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle 7 Şubat'tan itibaren yüz yüze eğitime 5 gün süreyle ara verildi. Kamu kurumlarında çalışan engelliler ile hamile personeller de idari izinli sayılacak.

HAVA KOŞULLARI ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA DA DEVAM EDECEK

Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında toplanan Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararında "İlimizde 03.02.2022 tarihinde sabah saatleri itibaren başlayan yoğun kar yağışı ve akabinde meydana gelen kar birikintileri ile buzlanma olaylarının devam etmesi ve önümüzdeki haftanın hava koşulları da göz önünde bulundurularak 07.02.2022 tarihinden itibaren 5 gün süre ile anasınıfı, ilkokul, ortaokul, lise ve dengi okulları ile birlikte rehabilitasyon merkezleri ve kreşlerin yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitimin yapılmasına, kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan engelliler ile hamile personelin de belirtilen süre içerisinde idari izinli sayılmasına karar verilmiştir." denildi.