3 ilde süren orman yangınlarıyla ilgili 7 şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

3 ilde süren orman yangınlarıyla ilgili 7 şüpheliden 2'si tutuklandı

17.07.2023 13:02

Dünden beri Hatay, Çanakkale ve Mersin'de devam eden orman yangınlarını söndürmek için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Son gelişmeleri aktaran Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Yangınlarla ilgili 7 şüpheli tespit edildi. 2'si tutuklandı, 2 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi, 2 kişi gözaltında, 1 kişi hakkında ise soruşturma sürüyor" ifadelerini kullandı.

Hatay'ın Belen ilçesi ile Çanakkale'nin Kızılkeçili köyünde dün başlayan orman yangınları halen devam ediyor. Çok sayıda ekip yangınları kontrol altına almak için geceden bu yana müdahalelerini sürdürüyor. Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan yangın güçlükle kontrol altına alınırken; bir haftalık süreç içinde çıkan yangınlarla ilgili son durumu aktaran Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, tespit edilen 7 şüpheliden 2'sinin tutuklandığını ve diğerleri için soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

Son Dakika: 3 ilde devam eden orman yangınlarıyla ilgili tespit edilen 7 şüpheliden 2'si tutuklandı

"TESPİT ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR"

Tunç'un sosyal medyadan yaptığı açıklamanın tamamında şu ifadeler yer aldı: "10-17 Temmuz 2023 Tarihleri Arasında Muğla/Fethiye, Mersin, Çanakkale, Hatay/Belen, Muğla/Milas, Osmaniye, Kahramanmaraş, İzmir/Urla ve Antalya il/Manavgat ilçelerinde meydana gelen orman yangınları sebebiyle ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarınca soruşturmalar başlatılmıştır. Bu kapsamda toplam 7 şüpheli tespit edilmiş, Fethiye'de 1 ve Milas'ta 1 şüpheli olmak üzere 2 şüpheli tutuklanmış, İzmir Urla'da 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiş, Hatay Belen'de 2 şüpheli gözaltına alınmış, Manavgat'ta ise 1 şüpheli hakkında soruşturma devam etmektedir. Ayrıca yangın meydana gelen diğer il ve ilçelerde şüphelilerin tespitine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Yangınlarından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Son Dakika: 3 ilde devam eden orman yangınlarıyla ilgili tespit edilen 7 şüpheliden 2'si tutuklandı

HATAY'DA 7 EV, 4 ARAÇ HASAR GÖRDÜ

Öte yandan Hatay'ın Belen ilçesinde dün başlayan orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Soğukoluk Mahallesi'nde ormanlık alandaki yangına ekiplerin karadan müdahalesi gece boyunca devam etti. Sabahın ilk ışıklarıyla yangın söndürme uçağı ve helikopteri de çalışmalara destek vermeye başladı. Armutçuk mevkisinde 2 kişinin bahçelerindeki sazlık alanın temizlenmesi için yaktıkları ateş ormana sıçramış, yangında 7 ev ve 4 araç zarar görmüştü. Yangına sebebiyet 2 kişi gözaltına alınmıştı.

Son Dakika: 3 ilde devam eden orman yangınlarıyla ilgili tespit edilen 7 şüpheliden 2'si tutuklandı


ÇANAKKALE YANGININDA 17 SAAT GERİDE KALDI

Çanakkale'de 17 saattir süren orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Kızılkeçili köyü yakınlarında dün saat 16.31'de başlayan yangına gün doğumuyla helikopter ve uçaklarla müdahale yoğunlaştı. Havadan 13 helikopter ve 5 uçak, karadan da 60 arazöz, 19 su ikmal aracı, dozerler ve çok sayıda destek ekibiyle alevler söndürülmeye çalışılıyor. Yangının çıkış nedeni de araştırılıyor.

Son Dakika: 3 ilde devam eden orman yangınlarıyla ilgili tespit edilen 7 şüpheliden 2'si tutuklandı

Dün rüzgarın etkisiyle yayılan alevler nedeniyle 211 nüfuslu Kemel köyü tedbir amaçlı olarak boşaltılmış, İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu ile Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki de bölgeye gelerek Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ve beraberindeki heyetle incelemelerde bulunmuştu.

MERSİN'DE YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle Korucuk, Çavuşlar ve Tepe mahallelerine yayıldı. Yangına müdahale gece boyunca sürdü. Gece görüşlü helikopterlerin de görev yaptığı bölgeye, sabahın ilk ışıklarıyla takviye ekipler sevk edildi. Rüzgarın etkisini sürdürdüğü bölgede yangın öğle saatlerinde kontrol altına alındı.

YORUMLAR (1)
  • mert çelik: hani idam sozu nerede Cevap Yaz 3 0 Yayından Kaldır
500
Orman Yangınları Artıyor: Hatay, Çanakkale ve Mersin'de Yangınlar Kontrol Altına Alındı Orman Yangınları Artıyor: Hatay, Çanakkale ve Mersin'de Yangınlar Kontrol Altına Alındı

Orman Yangını, Çanakkale, Mersin, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 3 ilde süren orman yangınlarıyla ilgili 7 şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
12:06 Son Dakika: Rusya: Verilen sözler tutulmadı, tahıl koridoru anlaşması bugünden itibaren yürürlükte olmayacak
12:02 Son Dakika: Rusya: Verilen sözler tutulmadı, Tahıl koridoru anlaşması bugünden itibaren yürürlükte olmayacak
12:03 Dorukhan Toköz, Trabzonspor ile sözleşmesini feshetti
12:00 Mehmet Şimşek, Vatan Partisi'ni Twitter'da engelledi
11:54 Trabzonspor, Dorukhan Toköz'ün sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti
11:47 Mehmet Şimşek, Vatan Partisi'ni Twitter'da engelledi
11:49 Tekirdağ'da Başı Boş Köpek Kazaya Sebep Oldu
11:43 Milas-Bodrum karayolu Havalimanı kavşağında çıkan orman yangınının faili yakalandı
11:37 Yola atlayan başıboş sokak köpeği kazaya neden oldu
11:38 Köpeğiyle Pasifik Okyanusu'nda kaybolan balıkçıya 2 ay sonra ulaşıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2023 13:03:38. #1.11#
SON DAKİKA: 3 ilde süren orman yangınlarıyla ilgili 7 şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement