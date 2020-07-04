Son dakika... 3 ilde eş zamanlı uyuşturucu operasyonu : 9 tutuklama - Son Dakika

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yürütülen soruşturma kapsamında uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilen 9 kişi Bandırma, İstanbul ve Bursa illerinde yakalandı.



Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilen 9 şahıs yakalandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Bandırma Kom Grup Amirliği görevlileri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonla Bandırma, İstanbul ve Bursa illerinde yapılan çalışmalarda 238,31 gr bonzai maddesi, 1,88 gr metamfetamin maddesi, 1 gr esrar maddesi, 2 adet sentetik ecza hap, 2 adet tabanca ve şarjörü, 5 adet tabanca dileği, 2 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 87 adet fişek ele geçirildi. Ekipler uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 24 bin 600 TL paraya el koyarken, gözaltına alınan 9 şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - BALIKESİR