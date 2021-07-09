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AKSARAY 3 İLDE FETÖ'NÜN 'EĞİTİM YAPILANMASI'NA OPERASYON 5 GÖZALTI - Son Dakika

AKSARAY 3 İLDE FETÖ'NÜN 'EĞİTİM YAPILANMASI'NA OPERASYON 5 GÖZALTI

09.07.2021 11:42

AKSARAY merkezli 3 ilde, FETÖ/PDY'nin 'eğitim yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı.

AKSARAY merkezli 3 ilde, FETÖ/PDY'nin 'eğitim yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasında, FETÖ/PDY'nin 'eğitim yapılanması'na yönelik yürütülen çalışmada, 5 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Aksaray merkezli Konya ve Ankara'da bu sabah eş zamanlı operasyon düzenlerken, 5 şüpheliyi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, örgütsel dokümanların da market arabasıyla adliyeye taşındığı görüldü.

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AKSARAY 3 İLDE FETÖ'NÜN 'EĞİTİM YAPILANMASI'NA OPERASYON 5 GÖZALTI
AKSARAY 3 İLDE FETÖ'NÜN 'EĞİTİM YAPILANMASI'NA OPERASYON 5 GÖZALTI
AKSARAY 3 İLDE FETÖ'NÜN 'EĞİTİM YAPILANMASI'NA OPERASYON 5 GÖZALTI
AKSARAY 3 İLDE FETÖ'NÜN 'EĞİTİM YAPILANMASI'NA OPERASYON 5 GÖZALTI
AKSARAY 3 İLDE FETÖ'NÜN 'EĞİTİM YAPILANMASI'NA OPERASYON 5 GÖZALTI
AKSARAY 3 İLDE FETÖ'NÜN 'EĞİTİM YAPILANMASI'NA OPERASYON 5 GÖZALTI
AKSARAY 3 İLDE FETÖ'NÜN 'EĞİTİM YAPILANMASI'NA OPERASYON 5 GÖZALTI
AKSARAY 3 İLDE FETÖ'NÜN 'EĞİTİM YAPILANMASI'NA OPERASYON 5 GÖZALTI

Fetullahçı Terör Örgütü, Cumhuriyet Başsavcılığı, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AKSARAY 3 İLDE FETÖ'NÜN 'EĞİTİM YAPILANMASI'NA OPERASYON 5 GÖZALTI - Son Dakika


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