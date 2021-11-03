Son Dakika: 3 Kasım günü Türkiye'de koronavirüs sebebiyle 246 kişi vefat etti, 29 bin 764 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 3 Kasım'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 29 bin 764 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 246 olarak kayıtlara geçerek son zamanların en yüksek seviyelerine ulaştı. Tedavisi tamamlanan 33 bin 366 hasta taburcu olurken bugün 363 bin 238 test yapıldı.

BİONTECH 3. DOZ UYGULAMASI YARIN BAŞLIYOR

Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Bilim Kurulunda; mRNA AŞISI olup, 2. doz üzerinden 6 ay geçmiş kişilere 3. DOZ yapılmasının uygun olacağına karar verildi. Öncelikli gruplar; 60 yaş üzeri, 16-60 yaş arasında ve ek hastalığı olanlarla başta sağlık çalışanları olmak üzere yüksek riskli mesleklerde çalışanlardır." dedi.

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 78,83 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 89,44 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 78,83 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 116 milyon 831 bin 329'a yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 48 MİLYON 927 BİN 418 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 55 milyon 513 bin 911 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 48 milyon 927 bin 418 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 11 milyon 250 bin 821 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 29 BİNE ÇIKMIŞTI

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 224 kişi hayatını kaybederken 29 bin 796 de yeni vaka tespit edilmişti.