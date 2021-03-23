Son dakika: 3 kişiyi bıçaklamıştı...Öncesinde 3 gence de saldırmış - Son Dakika

Son dakika: 3 kişiyi bıçaklamıştı...Öncesinde 3 gence de saldırmış

23.03.2021 11:32
Son dakika: 3 kişiyi bıçaklamıştı...Öncesinde 3 gence de saldırmış, System.String[]

Son dakika haberler... Bursa'da yarım saat içerisinde tanımadığı 3 kişiyi farklı yerlerde bıçakladıktan sonra polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Bursa'da yarım saat içerisinde tanımadığı 3 kişiyi farklı yerlerde bıçakladıktan sonra polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Olayın hemen öncesinde kaldırımda sohbet eden 3 gençten birinin elindeki sigarayı almaya çalışan şüphelinin gençlere yumrukla saldırdığı anların görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, geçtiğimiz hafta çarşamba günü saat 17.00-17.30 saatleri arasında merkez Osmangazi ilçesi İntizam Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İdris D. kaldırımda oturan Koray B.'nin yanına gelerek, telefonu ile cüzdanını istedi. Tepki gösteren Koray B. ile İdris D. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İdris D., Koray B.'yi 2 yerinden bıçaklayıp, kaçtı. İdris D., metroya girerek, izini kaybettirmek istedi. Ancak bu sırada metrodaki güvenlik görevlisi Abdullah Y. ile tartışmaya başladı. İdris D., Abdullah Y.'yi de bıçaklayarak, yaraladı. Kaçmaya devam eden İdris D., son olarak yoldan geçen ve içinde müşteri olan taksiye bindi. İdris D., "Neden bindin?" diye soran müşteri Ümit P.'yi göğsünden bıçakladı. Yaralılar olay yerlerine sevk edilen ambulanslarla farklı hastanelere kaldırılıp, tedavi altına alındı.

Polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan İdris D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İdris D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Olaydan 5 dakika önce 3 kişiyi darp etti

İdris D.'nin 3 kişiyi bıçaklamadan kısa bir süre önce 3 gence saldırdığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. İddiaya göre, kent merkezindeki bir iş yerinin önünde sohbet eden 3 gençten sigara isteyen İdris D., olumsuz yanıt alınca yumrukla gençlere saldırdı. Çevredeki esnafın duruma müdahale etmesiyle, kavga sonlandı. İdris D.'nin gençlere saldırdığı anlar ise, orada bulunan otoparkın güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

İdris D'nin 3 gence saldırdığı sırada sesleri duyan çevre esnaflarından Ali Karadeniz, kavgayı ayırmak için müdahalede bulunduklarını söyleyerek, "Biz, işletmemizin önünde çalışıyorduk. Bir anda gürültü çıkınca o yöne doğru baktım. Gençlere bulaşmış. Çocuğun ağzındaki sigarayı çekmiş. Daha sonra gençlerden birine vurmuş. Gençler aralarına alınca, biz müdahale ettik. Ondan sonra kalktı, üzerini düzeltti ve gitti. Daha sonra haberlerde gördüm. Buradan ayrıldıktan yarım saat sonra 3 kişiyi yaralamış" dedi.

Kavgayı ayırırken İdris D'nin kendilerine tepki gösterdiğini belirten bir başka esnaf Murat Hacısalihoğlu ise, "Bir kaç gün şüpheli, parkta 3 gençle, kavga ediyordu. O anda biz de müdahale ettik. Gençlerin birinin sigarasını almaya çalıştı. Daha sonra birine yumruk attı. Bayağı ses çıkınca biz de dükkanlarımızdan dışarı çıktık. Müdahale ettik. Biz kavgayı ayırdık. Ayırmamıza rağmen ters tepki verdi. Diğer gençler, kendilerine saldırdığını söyledi. Daha sonra buradan gitti. Verilmiş sadakamız varmış. Burada kimseyi bıçaklamadı ama buradan ayrıldıktan sonra 3 kişiyi bıçakladığını duyduk" ifadelerini kullandı. - BURSA

Son dakika: 3 kişiyi bıçaklamıştı...Öncesinde 3 gence de saldırmış
Son dakika: 3 kişiyi bıçaklamıştı...Öncesinde 3 gence de saldırmış
Son dakika: 3 kişiyi bıçaklamıştı...Öncesinde 3 gence de saldırmış
Son dakika: 3 kişiyi bıçaklamıştı...Öncesinde 3 gence de saldırmış
Son dakika: 3 kişiyi bıçaklamıştı...Öncesinde 3 gence de saldırmış
Son dakika: 3 kişiyi bıçaklamıştı...Öncesinde 3 gence de saldırmış
Son dakika: 3 kişiyi bıçaklamıştı...Öncesinde 3 gence de saldırmış
Son dakika: 3 kişiyi bıçaklamıştı...Öncesinde 3 gence de saldırmış

Osmangazi, kavga, Polis, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: 3 kişiyi bıçaklamıştı...Öncesinde 3 gence de saldırmış - Son Dakika


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