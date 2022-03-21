Son dakika: 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika: 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı

21.03.2022 09:32

Son dakika haberi: Niğde'de kavşakta meydana gelen zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Niğde'de kavşakta meydana gelen zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Niğde- Kayseri yolu Ditaş Kavşağında meydana geldi. 51 ABZ 231, 68 EE 362 ve plakası öğrenilemeyen başka bir otomobil çarpıştı. Kaza sonrası olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri kaza sonucu yaralanan 7 kişiyi Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil servisine kaldırdı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

(Yasin Esen/ İHA)

Son dakika: 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı
Son dakika: 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı
Son dakika: 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı

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Kayseri, Niğde, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika: 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı - Son Dakika


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