Üye Girişi
Son dakika 3. sayfa: 10 farklı hırsızlık olayına karışan şüpheli kamerada - Son Dakika

Son dakika 3. sayfa: 10 farklı hırsızlık olayına karışan şüpheli kamerada

16.02.2022 20:51

Son dakika haberi: 10 farklı hırsızlık olayına karışan şüpheli kamerada -Şüpheli, polisin titiz çalışması sonucu yakalandı Mersin'in Tarsus ilçesinde 10 farklı hırsızlık olayına karıştığı iddia edilen 1 şüpheli, polisin titiz çalışması sonucu yakalandı.

10 farklı hırsızlık olayına karışan şüpheli kamerada

-Şüpheli, polisin titiz çalışması sonucu yakalandı

MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde 10 farklı hırsızlık olayına karıştığı iddia edilen 1 şüpheli, polisin titiz çalışması sonucu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarsus ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı devriye ekipleri rutin kontroller sırasında Şehit Kerim Mahallesi Adana Bulvarı üzerinde kendilerini görünce kaçmaya başlayan S.A.Ç. isimli şahsı yakaladı. Şahsın yapılan incelemesinde, 7 işyeri, 2 okul ve 1 ikametten olmak üzere 10 farklı adreste meydana gelen hırsızlık ve mala zarar verme olaylarının faili olduğu belirlendi. Şahsın adresinde yapılan aramada 1 adet çalıntı motosiklet ile 7 tıraş makinesi ele geçirildi.

Ele geçirilen mallar sahiplerine teslim edilirken, gözaltına alınan şahıs emniyete götürüldü.

Son dakika 3. sayfa: 10 farklı hırsızlık olayına karışan şüpheli kamerada
Son dakika 3. sayfa: 10 farklı hırsızlık olayına karışan şüpheli kamerada
Son dakika 3. sayfa: 10 farklı hırsızlık olayına karışan şüpheli kamerada

YORUMLAR
500

Mersin, Tarsus, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: 10 farklı hırsızlık olayına karışan şüpheli kamerada - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
20:43 Son Dakika: Erdoğan: 210 kilovat olan kademeli tarife yeniden değerlendirecek, cemevleri ticarethane statüsünden çıkarılacak
20:25 Erdoğan, Kabine toplantısının ardından konuşmasına parti liderlerine teşekkür ederek başladı
20:23 Fenerbahçe'de şaşırtan ayrılık! Taraftarın sevgilisi, Flamengo'ya gidiyor
20:02 Son Dakika: Erdoğan, elektrik faturalarını düşürecek formüllerin ele alındığı Kabine sonrası açıklamalar yapıyor
20:00 Süper Lig'de program netleşti! İşte dev derbilerin oynanacağı tarihler
19:58 Galatasaray'da Torrent'in yerine gündem olacak hoca! Başkan'ın eşiyle ilişki yaşadığı için kovulmuştu
19:20 İSKİ Genel Kurulu'nda gerginlik! Su zammının görüşüldüğü esnada arbede yaşandı, toplantıya ara verildi
19:11 Antalya'da oltaya 100 kilogram ağırlığında dev köpek balığı takıldı: Allah'ım bu ne ya, jaws
19:09 Enes Ünal, Avrupa'yı mest etti! Milli futbolcumuz, Lewandowski'yi takip ediyor
18:37 16 yaşındaki Sıla'yı böyle katletti! İnternette tanıştılar, nişanlandığını duyunca cinnet getirdi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2022 20:59:53. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: 10 farklı hırsızlık olayına karışan şüpheli kamerada - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement