Son dakika haberi... 13 askerin şehit olduğu terör saldırısı 15 yıldır hafızalardan silinmedi - Son Dakika
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Son dakika haberi... 13 askerin şehit olduğu terör saldırısı 15 yıldır hafızalardan silinmedi

07.10.2022 10:07

Son dakika haberleri: 13 askerin şehit olduğu terör saldırısı 15 yıldır hafızalardan silinmedi Şırnak Gabar Dağı'nda 7 Ekim 2007'de operasyon dönüşü 13 askeri şehit eden PKK'lı teröristlerin saldırısı, hala hafızalardaki yerini koruyor.

13 askerin şehit olduğu terör saldırısı 15 yıldır hafızalardan silinmedi

ŞIRNAK - Şırnak Gabar Dağı'nda 7 Ekim 2007'de operasyon dönüşü 13 askeri şehit eden PKK'lı teröristlerin saldırısı, hala hafızalardaki yerini koruyor.

Şırnak'ta 7 Ekim 2007 yılında Gabar Dağı'nda operasyon dönüşü 13 askeri şehit eden PKK'lı teröristlerin hain saldırısı, aradan geçen 15 yıla rağmen unutulmadı. PKK'lı teröristler, Bolu Komando Tugayı'ndan bölgeye geçici görevle gelen ve Şırnak 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'na bağlı olarak görev yapan 13 askeri 14: 30 sıralarında Gabar Dağı'nda pusuya düşürüldü. Teröristler, askerlerin üzerine el bombası atıp, ardından gizlendikleri yerlerden uzun namlulu silahlarla çapraz ateş açtı. Hain saldırıda 13 asker şehit oldu.

Hafızalardan silinmeyen saldırıyı kınayan Şırnak Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyon Başkanı Mehmet Güngör, "2007 yılında Gabar Dağında icra edilen operasyonda Bolu Komando Tugayımızın operasyon esnasında PKK'lı teröristlerce haince, kalleşçe pusuda 13 askerimizi şehit ettiler. Bu gün şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Alçak ve hain PKK terör örgütünü nefret ve şiddetle kınıyoruz. Tabi ki bu tür olaylar unutulmaz, terörle mücadele artık çok farklı, Gabar Dağı, Bestler Dereler sınır içinde ve sınır dışında Allah'ın izniyle terör örgütünün barınacak bir yer yoktur. Onlara memleket dar olmuştur. Onların artık buralarda yeri yoktur. Artık teslim olan olur, olmayan geberip gider. Bölgemizde devletimizin sayesinde güzel bir huzur ortamı var. Memleketimizde huzur var. Terör örgütü artık eskisi gibi dağlarda barınamıyor. Artık inlerine inmiştir. Terörle mücadele artık son noktaya geliyor, gelmek üzeredir. Artık kafasını kaldırdığı yerde değil Gabar Dağında artık kuzey Irak'ta bile olsa kafalarına düşecek o bomba, geberip gidecekler. Tek çareleri var. Türkiye Cumhuriyetinin adaletine teslim olmak, yoksa başka kaçışları yok. Bu 13 şehidimizi anmak için dualar yaptık. Şehitlerimize Allahtan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diliyorum. Biz şehitlerimizi unutmadık, unutmayacağız. Biz Şırnak halkı her daim devletimizin yanındayız. Bayrağımız dalgalanacaktır. Alçaklara yer yoktur" dedi.

Şehit olan 13 askerin isimleri; Astsubay Ahmet Sarıoğlu ile erler Bayram Güzel, Turgay Salgur, Seyfi Altuntaş, Mehmet Yıldırım, Mehmet Uçarı, Mehmet Uyar, Mehmet Coşkun, Kasım Aksoy, Şükrü Karataş, Emrah Eryılmaz, Fetullah Selçuk ve Sıddık Küçükgöz.

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Kaynak: İHA

Toros Dağları, Şırnak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... 13 askerin şehit olduğu terör saldırısı 15 yıldır hafızalardan silinmedi - Son Dakika

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