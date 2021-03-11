Sokağa çıkma yasaklamasında kovalamaca - Son Dakika

Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasına aldırış etmeden otomobil ile gezintiye çıkan ve polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan 3 kişi, 15 kilometrelik kovalamacanın ardından yakalandı. Araçta yapılan aramada uyuşturucu madde çıkarken, Bekir Ç., ise gazetecilerin neden kaçtın sorusuna 'ehliyetim yoktu ondan kaçtım' dedi. 3 gence, sokağa çıkma kısıtlamasına uymamak, ehliyetsiz araç kullanmak ve 'dur' ihtarına uymamak suçundan toplamda 11 bin 873 TL para cezası uygulandı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde gece 22.30 saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Görükle mahallesinde, kısıtlama sebebiyle devriye gezen polis ekipleri, 16 R 2944 plakalı otomobile 'dur' ihtarında bulundu. Polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan 3 kişi, ara sokaklarda kaçmaya başladı. Kaçarken polis otomobiline de çarpan araç, yaklaşık 30 dakika süren kovalamacanın ardından polis ekipleri tarafından Özlüce mahallesinde yakalandı. 3 kişi ters kelepçe yapılarak gözaltına alınırken, araçta yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi. Gazetecilerin Neden kaçtın sorusuna sürücü Bekir Ç., ehliyeti olmadığı için kaçtığını belirtti. Araçta bulunan sürücü Bekir Ç., Serdar E., ve Melih S., gözaltına alındı. 3 gence, sokağa çıkma kısıtlamasına uymamak, ehliyetsiz araç kullanmak ve 'dur' ihtarına uymamak suçundan toplamda 11 bin 873 TL para cezası uygulandı. - BURSA