15 yaşındaki Yağmur Alparslan'ın ölümüyle ilgili 2 polis gözaltına alındı - Son Dakika

15 yaşındaki Yağmur Alparslan'ın ölümüyle ilgili 2 polis gözaltına alındı

İSTANBUL - Bakırköy'de D-100 karayolunda "dur" ihtarına uymayan ve kaçan araca yönelik açılan ateşle hayatını kaybeden Yağmur Alparslan'ın ölümünün ardından açığa alınan 2 polis memuru gözaltına alındı.

Bakırköy'de polis ekipleri, içinde 2 kişi bulunan bir otomobile 'dur' ihtarında bulunmuş, şüphelilerin durmaması üzerine polis ile şahıslar arasında kovalamaca yaşanmıştı. Kaçan araçtan silah gösterildiği iddiasıyla polislerin açtığı ateş sonucu araçta bulunan 15 yaşındaki Yağmur Alparslan hayatını kaybetmiş, sürücü Serhat Kaya ise gözaltına alınmıştı. Yaşamını yitiren genç kızın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada 2 polis memuru dün açığa alınmıştı. Soruşturma savcısının talebi üzerine olaya karışan 2 emniyet mensubunun gözaltına alındığı öğrenildi.