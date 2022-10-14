Son dakika haber... 19 yaşındaki üniversite öğrencisi kazada hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haber... 19 yaşındaki üniversite öğrencisi kazada hayatını kaybetti

14.10.2022 20:37

Gelen son dakika haberlerine göre 19 yaşındaki üniversite öğrencisi kazada hayatını kaybetti - Motosikletteki 2 üniversite öğrencisinden 1'i hayatını kaybetti Eskişehir'de 2 üniversite öğrencisinin bulunduğu motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 19 yaşındaki bir genç hayatını kaybetti, arkadaşı yaralandı.

19 yaşındaki üniversite öğrencisi kazada hayatını kaybetti

- Motosikletteki 2 üniversite öğrencisinden 1'i hayatını kaybetti

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de 2 üniversite öğrencisinin bulunduğu motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 19 yaşındaki bir genç hayatını kaybetti, arkadaşı yaralandı.

Kaza, Mahmudiye- Çifteler kara yolunda bulunan İsmetpaşa kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çifteler ilçesinde bulunan bir okulda rehberlik öğretmeni olan Tolgahan K. idaresindeki 01 FDA 37 plakalı otomobil, Enes Yılmaz'ın kullandığı 06 CVS 053 plakalı motosiklete çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosikletteki sürücü Enes Yılmaz ile arkasında yolcu olarak bulunan arkadaşı Barbaros Ali Alçın yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Mahmudiye İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Barbaros Ali Alçın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Motosiklette bulunan gençlerin Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksekokulu'nda öğrenci oldukları ve okuldan çıktıktan sonra Mahmudiye'ye dönüş için yolda oldukları öğrenildi. Kazadan yaralı olarak kurtulan Enes Yılmaz'ın ambulans ile Eskişehir Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.

durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: İHA

Motosiklet, Mahmudiye, Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... 19 yaşındaki üniversite öğrencisi kazada hayatını kaybetti - Son Dakika

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