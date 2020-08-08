Son dakika 3. sayfa: 2 bin dönüm anız kül oldu, yangını görüntüleyen çiftçi muhabirliğe özendi - Son Dakika

Tekirdağ Malkara'da biçilmiş buğday tarlalarında çıkan yangın sonucu yaklaşık 2 bin dönüm anız kül oldu. Yangın anını telefonuyla görüntüleyen bir çiftçi, o anları muhabir gibi anlatmaya çalıştı.

Dolu Mahallesi ile Davuteli Mahallesi kırsalında bilinmeyen bir nedenden dolayı biçilmiş buğday tarlalarında yangın çıktı. Dumanların Dolu Mahallesi'nden görülmesi sonrası ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Çok sayıda ekibin müdahalesiyle anız yangını 2 saat sonra kontrol altına alındı. Yangınla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ