Kaza, dün akşam saatlerinde Eskişehir- Kütahya kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, önüne otomobil çıkmasıyla sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç önce otobüse daha sonra karşı şeritten gelen minibüse çarptı. Toplamda 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yaralılar hastaneye kaldırılırken, Eskişehir-Kütahya kara yolunda trafik adeta felç oldu. Uzun kuyrukların oluştuğu kara yolunda kaza yerindeki araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü. - ESKİŞEHİR

Son dakika haber! Araç çarpmış gibi kendisini yola bıraktı; o anlar kamerada

Kaynak: İHA

Eskişehir, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika 3. sayfa: 2 kişinin yaralandığı trafik kazasının ardından trafik kilitlendi - Son Dakika

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