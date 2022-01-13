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Son dakika 3. sayfa: 3 ay önce evlendiği eşini evde ölü bulan sanık: "Ben zaten canımı kaybetmişim" - Son Dakika

Son dakika 3. sayfa: 3 ay önce evlendiği eşini evde ölü bulan sanık: "Ben zaten canımı kaybetmişim"

13.01.2022 15:57

Son dakika haberler... 3 ay önce evlendiği eşini evde ölü bulan sanık: "Ben zaten canımı kaybetmişim"KOCAELİ Kocaeli'de 3 ay önce evlendiği eşi Beyzanur Özel Fidan'ı evde ölü bulunan sanığın yargılanmasına devam edildi.

3 ay önce evlendiği eşini evde ölü bulan sanık: "Ben zaten canımı kaybetmişim"

KOCAELİ Kocaeli'de 3 ay önce evlendiği eşi Beyzanur Özel Fidan'ı evde ölü bulunan sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada okunan ATK raporunda, genç kızın boğularak öldüğü kesinleşirken, olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu ise henüz belirlenemedi. Duruşmada savunma yapan tutuklu eş, "Ben zaten canımı kaybetmişim. Nasıl olur da benim yaptığım düşünülüyor? Uzun süredir tutukluyum, psikolojim bozuldu" dedi.

Olay, 20 Mart 2021 tarihinde Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Alikahya Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 22 yaşındaki Beyzanur Özel Fidan, olaydan 3 ay önce evlendiği eşi Ö.F. tarafından evinde boğazında bornoz ipiyle hareketsizce yatarken bulundu. Eşinin hareket etmediğini gören Ö.F., durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Beyzanur Özel Fidan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ekipler tarafından evde yapılan incelemelerin ardından Beyzanur Özel Fidan'ın cenazesi otopsi incelemesi için morga kaldırıldı. Fidan'ın ölümünün şüpheli bulunması sebebiyle savcılık talimatıyla eşi Ö.F. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edilen Ö.F., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Ben karımı seven bir insanım"

"Eşi kasten öldürme" suçundan hakkında dava açılan sanığın, Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya taraf avukatları, tutuklu sanık Ö.F. ve tanıklar katıldı. Geçen celse istenilen ATK raporu okundu. ATK raporunda Beyzanur'un boğularak öldüğü kesinleşirken, olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğuna raporda yer verilmedi. Tanık olarak dinlenen Beyzanur'un teyzesi Merve G., "Olay gecesi Ö.F. bana Beyzanur'un kendini kapıya astığını söyledi. Ben, Ö.F.'ye olay olduğunda nerede olduğunu sorduğumda o bana 'televizyon izliyordum' dedi. Beyzanur daha önce intihar girişiminde bulunmamıştır" dedi.

"Beyza ne olur kapıyı aç, lütfet kapıyı aç"

Evli çiftin üst komşuları olan Gamze T., "Ben akşam saat 21.00 sıralarında eve geldiğimde alt katta kavga seslerini duydum ancak bir süre sonra sesler kesildi. Saat 00.00 gibi 'Beyza ne olur kapıyı aç, lütfet kapıyı aç' diye sesler duydum bir süre sonra da polis geldi. Ben kendilerini tanımam, bilgim bunlardan ibarettir" ifadelerini kullandı.

Beyzanur'un yakın arkadaşı olduğunu söyleyen Meltem A.Y., "Ö.F. benim eşimin kuzeni olur. Beyzanur'un ölümünden 1 ay 7 gün kadar önce kendisi ile iletişime geçemiyorduk çünkü Ö.F. görüşmemize izin vermiyordu. Ö.F. ile Beyzanur arasında kıskançlık vardı. Ö.F., Beyzanur'un çok dışarı çıkmasını istemiyordu. Ben de Beyzanur'a eşine karşı dik durması konusunda telkinde bulunuyordum. Bu sebeple Ö.F. bizim görüşmemizi istemiyordu. Beyzanur ile iki defa psikoloğa gittik, ancak daha önce kendisi bir intihar girişiminde bulunduğuna şahit olmadım" diye konuştu.

"Ben canımı kaybetmişim"

Tanıkların söylediğine karşı savunma yapan sanık Ö.F., "Ben zaten canımı kaybetmişim. Nasıl olur da benim yaptığım düşünülüyor? Uzun süredir tutukluyum, psikolojim bozuldu. Benim eşimle bir problemim yoktu, giyimine de karışmazdım zaten o dikkat ediyordu. Ben olay olduğu zaman ilk eşimin annesini aradım ancak kendisine ulaşamayınca eşimin teyzeni aradım ve olayı anlattım" şeklinde konuştu.

Tutukluluk devam

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına, istenilen belge ve raporların hazır edilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

Son dakika 3. sayfa: 3 ay önce evlendiği eşini evde ölü bulan sanık: Ben zaten canımı kaybetmişim
Son dakika 3. sayfa: 3 ay önce evlendiği eşini evde ölü bulan sanık: Ben zaten canımı kaybetmişim
Son dakika 3. sayfa: 3 ay önce evlendiği eşini evde ölü bulan sanık: Ben zaten canımı kaybetmişim

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: 3 ay önce evlendiği eşini evde ölü bulan sanık: 'Ben zaten canımı kaybetmişim' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: 3 ay önce evlendiği eşini evde ölü bulan sanık: "Ben zaten canımı kaybetmişim" - Son Dakika
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