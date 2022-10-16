5 yıldızlı otelin restoranında yangın - Son Dakika
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5 yıldızlı otelin restoranında yangın

16.10.2022 10:53

5 yıldızlı otelin restoranında yangın Yangında restoran kullanılamaz hale geldi Antalya'nın Serik ilçesi Belek turizm bölgesinde bir otelin restoranı, çıkan yangında küle döndü.

5 yıldızlı otelin restoranında yangın

Yangında restoran kullanılamaz hale geldi

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesi Belek turizm bölgesinde bir otelin restoranı, çıkan yangında küle döndü. Restoranın kapalı olması sebebiyle olayda yaralanan olmadı.

Yangın, Belek turizm bölgesinde bulunan 5 yıldızlı bir otelin restoran bölümünde sabah saatlerinde çıktı. Kapalı olan restorandan dumanların çıktığını gören otel görevlileri 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiği yangın söndürüldü. Yangında restoran kullanılamaz hale gelirken olayda yaralanan olmadı.

Yapılan ilk incelemede yangının restoranın elektrik hattından çıktığı ihtimali üzerinde durulurken polis ve itfaiye ekiplerinin yangının çıkışına yönelik incelemesi devam ediyor.

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Kaynak: İHA

İtfaiye, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 5 yıldızlı otelin restoranında yangın - Son Dakika

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