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8 ilde eş zamanlı kaçak silah operasyonu - Son Dakika

8 ilde eş zamanlı kaçak silah operasyonu

15.02.2022 15:39

8 ilde eş zamanlı kaçak silah operasyonu Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğü, kaçak silah ticareti ve imaliyle ilgili Gümüşhane merkezli 8 ildeki 41 şahsın evine eşzamanlı operasyon düzenlendi.

8 ilde eş zamanlı kaçak silah operasyonu

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğü, kaçak silah ticareti ve imaliyle ilgili Gümüşhane merkezli 8 ildeki 41 şahsın evine eşzamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda 12 kişi gözaltına alınırken çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda dün sabah saat 07.00'de Gümüşhane merkezli İstanbul, Bursa, Antalya, Samsun, Kocaeli, Muğla, Trabzon ve Giresun olmak üzere toplam 8 ilde kaçak silah ticareti ve imaline yönelik 41 şahsa ait adreslere yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Özel Harekat Timlerinin de destek verdiği operasyon neticesinde 17 adet tabanca, 6 adet av tüfeği, 41 adet şarjör, 2 bin 970 adet fişek, 20 adet namlu, 1 adet silah kalıbı, 1 adet silah sürgü kolu, 11 adet torna makinası, 4 adet kaynak makinası, 5 adet taşlama makinası, 3 adet spiral makinası ile çok sayıda silah yapımında kullanılan kumpas, kabza, terazi, numaralık, demir kalıbı, eğe, mengene, demir ölçer, tabaka gibi malzemelerle çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Operasyonun ardından gözaltına alınan 12 şüphelinin işlemlerinin devam ettiği ve sorgularının tamamlanmasının ardından Adliye'ye sevk edileceği öğrenildi.

8 ilde eş zamanlı kaçak silah operasyonu
8 ilde eş zamanlı kaçak silah operasyonu
8 ilde eş zamanlı kaçak silah operasyonu

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 8 ilde eş zamanlı kaçak silah operasyonu - Son Dakika


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