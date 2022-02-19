Üye Girişi
Tunceli'de oyun oynarken fenalaşan 9 yaşındaki çocuk öldü - Son Dakika

Tunceli'de oyun oynarken fenalaşan 9 yaşındaki çocuk öldü

19.02.2022 11:07
Tunceli'de oyun oynarken fenalaşan 9 yaşındaki çocuk öldü

Tunceli'nin Pertek ilçesinde oyun oynarken fenalaşarak yere yığılan 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Tunceli'nin Pertek ilçesinde oyun oynarken fenalaşarak yere yığılan 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Konaklar köyünde evlerinin önünde arkadaşlarıyla oyun oynayan Muhammed Ali Arslan, aniden fenalaşarak yere yığıldı.

Ailesi tarafından Pertek Devlet Hastanesine kaldırılan Arslan kurtarılamadı.

Arslan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Tunceli Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Çocuğun kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsinin ardından belli olacağı öğrenildi.

YORUMLAR
500
Konyaspor - Kasımpaşa maçı sonrası arbede çıktı! İki takım oyuncuları ve yöneticileri kavga etti Konyaspor - Kasımpaşa maçı sonrası arbede çıktı! İki takım oyuncuları ve yöneticileri kavga etti Tunceli'de acı olay! Sünnet yemeğinde rahatsızlanan 9 yaşındaki Muhammed Ali hayatını kaybetti Tunceli'de acı olay! Sünnet yemeğinde rahatsızlanan 9 yaşındaki Muhammed Ali hayatını kaybetti Tunceli'de oyun oynarken fenalaşan 9 yaşındaki çocuk öldü Tunceli'de oyun oynarken fenalaşan 9 yaşındaki çocuk öldü

Muhammed Ali, oyunlar, Tunceli, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tunceli'de oyun oynarken fenalaşan 9 yaşındaki çocuk öldü - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:57 Üvey annenin TikTok itiraıf: Erkek çocuklarımın önünde çırılçıplak dolaşmaktan utanmıyorum!
11:55 Reuters duyurdu: Ukrayna'nın Donetsk kentinde birden fazla patlama sesi yükseliyor
11:53 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılış tarihi öne çekildi: Erdoğan'ın doğum gününde açılacak!
11:29 Son dakika! Ateş açıldı! Rusya yanlısı ayrılıkçıların ateşiyle bir Ukrayna askeri yaşamını yitirdi
09:45 Çocuk hırsız önce "hayırlı işler" diledi, sonra eline ne geçerse montuna sıkıştırarak kaçtı!
11:11 Erkek evliydi, kadın ayrılmak istedi! Silah zoruyla kaçırdı, başını önüne eğdi ve ensesine sıktı! 17 yıl hapis yatacak
11:07 Sosyetenin ünlü ailesi karıştı! Anne mahkemeye başvurdu: Aşı karşıtı kızımı bizden uzak tutun, hayatımız tehlike altında!
10:59 "Basitler iftira atar, dürüstler sabreder!" Şenol Güneş, Murat Sancak'a bu sözlerle yanıt verdi
10:57 Cübbeli Ahmet Hoca'dan, Tarkan'ın "Geççek"i hakkında yorum: Dönemsel olarak manidar!
10:50 Yürüyen merdivende genç kızın eteğinin altından fotoğraf çekti, anında yakayı ele verdi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2022 12:02:17. #1.13#
SON DAKİKA: Tunceli'de oyun oynarken fenalaşan 9 yaşındaki çocuk öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement