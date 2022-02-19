Tunceli'de oyun oynarken fenalaşan 9 yaşındaki çocuk öldü - Son Dakika

Tunceli'nin Pertek ilçesinde oyun oynarken fenalaşarak yere yığılan 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Konaklar köyünde evlerinin önünde arkadaşlarıyla oyun oynayan Muhammed Ali Arslan, aniden fenalaşarak yere yığıldı.
Ailesi tarafından Pertek Devlet Hastanesine kaldırılan Arslan kurtarılamadı.
Arslan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Tunceli Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Çocuğun kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsinin ardından belli olacağı öğrenildi.
Kaynak: AA
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