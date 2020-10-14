Son dakika 3. sayfa: 90 yaşındaki kayıp adamı jandarma ekipleri buldu - Son Dakika

Son dakika 3. sayfa: 90 yaşındaki kayıp adamı jandarma ekipleri buldu

14.10.2020 15:11
Son dakika 3. sayfa: 90 yaşındaki kayıp adamı jandarma ekipleri buldu, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre Zonguldak'ta dün kendisinden haber alınamayan 90 yaşındaki Satılmış Eren, ekiplerce bulundu.

Zonguldak'ta dün kendisinden haber alınamayan 90 yaşındaki Satılmış Eren, ekiplerce bulundu.

Çaycuma ilçesinde yaşayan 90 yaşındaki Satılmış Eren'den, dün saat 15.00 sıralarında evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı. Ailesinin ulaşamadığı Eren için bölgede çalışma başlatıldı. Kayıp ihbarının ardından gerçekleştirilen aramada yaşlı adam; evinin yakınındaki ormanlık alanda bulundu.

Yaşlı adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ZONGULDAK

Son dakika 3. sayfa: 90 yaşındaki kayıp adamı jandarma ekipleri buldu
Son dakika 3. sayfa: 90 yaşındaki kayıp adamı jandarma ekipleri buldu

Zonguldak, Çaycuma, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: 90 yaşındaki kayıp adamı jandarma ekipleri buldu - Son Dakika

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