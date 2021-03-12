Son dakika 3. sayfa: ABD'de Türk diplomatı öldüren Sassounian serbest kalma ihtimaline yönelik açıklama - Son Dakika

Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan'a 1982 yılında öldüren ve ömür boyu hapse mahkum edilen Hampig Sassounian'ın serbest bırakılması önündeki engeller kalktı. Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Can Oğuz, konuya ilişkin açıklamasında, "Sassuounian'ın serbest bırakılmasını engelleyen veto kararının kaldırılması kararını bir Yüksek Mahkemeye taşımamak adaletin en temel prensiplerine karşı düşüncesiz bir karardır" dedi.

ABD'de 1982 yılında Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan'ı otomobilinin içindeyken vurarak öldüren Hampig Sassounian ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı. Daha önce şartlı salıverme kurulu tarafından alınan serbest bırakılma kararı California Valisi Gavin Newsom tarafından reddedilmişti. Newsom'ın ret kararı üzerine Los Angeles Bölge Yüksek Mahkemesine yapılan başvurunun ardından Los Angeles Bölge Yüksek Mahkemesinin Sassounian'ın serbest bırakılması yönünde karar aldı. Newsom'ın Los Angeles Bölge Yüksek Mahkemesinin kararına karşı çıkmayacağını açıklaması ile Sassuounian'ın serbest kalmasının önündeki engeller kalkmış oldu.

"Adaletin en temel prensibine karşı bir karar"

Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Can Oğuz konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Newsom'ın kararının politik temellere dayandığını belirterek "Sassuounian'ın serbest bırakılmasını engelleyen veto kararının kaldırılması kararını bir Yüksek Mahkemeye taşımamak adaletin en temel prensiplerine karşı düşüncesiz bir karardır" dedi.

"Şartlı Salı verme kurumu kanunlara uymadı"

Amerikan Türk Dernekleri Asamblesi (ATAA) ve Türk-Amerikan Yönlendirme Komitesi (TASC), Sassuonian'ın ilk şartlı salıverme görüşmelerinin başladığı 2006 yılından bu yana özelde Sassuonian'ın Arıkan'ı şehit etmesi, genelde şehit edilen Türk diplomatlar ile California'da bulunan aşırı Ermeni gruplarının şiddet mesajlarını şartlı salıverme kuruluna defalarca sunmuştu. TASC yaptığı açıklamada, Şartlı Salıverme Kurulu'nun bütün bunlara rağmen kanunun gerektirdiği aksine Sassuonian'ın davasında taraf olan gibi Arıkan'ın ailesini ve Türkiye'yi bilgilendirmediğini açıkladı. Ayrıca kanunların California eyaletinin Federal hükümeti bilgilendirme görevini de yerine getirmediği belirtildi. Açıklamada, 40'dan fazla Türk diplomatının Ermeni terörizmi sebebi ile Şehit olduğu hatırlatıldı.

ABD Dışişlerinden kınama

ABD Dışişleri Balkanı Antony J. Blinken yaptığı yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanlığı olarak Sassounian'ın bırakılması konusunda hayal kırıklığına uğradıklarını söyledi. Blinken "Bir diplomata saldırmak sadece o diplomatın özünde bir suç değil, diplomasinin kendisine yapılan bir saldırıdır. Tüm dünyada hizmet veren ABD diplomatlarının güvenliğini de sağlamak için ABD'nin uzun zamandır görüşü, diplomatlara suikast düzenleyen kişilerin şartlı salıverme veya erken tahliye olmaksızın en ağır cezaya çarptırılması yönündedir" dedi.

Azerbaycan toplumundan destek

Azerbacan Los Angeles Başkonsolosu Nasimi Aghayev, Azerbaycan Dışişleri bakanlığının Sassounian'ın serbest bırakılmasının diplomasiye zarar vereceği mesajını paylaşırken, Azerbaycan California Toplumu (ACC) de Newsom'ın itiraz etmeme kararını kınadığını duyurdu. - LOS ANGELES