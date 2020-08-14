Son dakika 3. sayfa: Adana'da nehrin döküldüğü yere yavru ölü balina vurdu
Bir son dakika haberine göre Adana'nın Karataş ilçesinde Ceyhan Nehri'nin döküldüğü yere yaklaşık 1 buçuk metre uzunluğunda ölü yavru balina vurdu.
Adana'nın Karataş ilçesinde Ceyhan Nehri'nin döküldüğü yere yaklaşık 1 buçuk metre uzunluğunda ölü yavru balina vurdu.
Karataş- Yumurtalık ilçesi arasında Ceyhan Nehri'nin döküldüğü bölgede sabah saatlerinde yaklaşık 1 buçuk metre uzunluğundaki ölü balinayı gören balıkçılar yetkililere haber verdi. Balinayı görenler de bu sırada cep telefonlarına sarılıp fotoğraf çekti. Sabahın erken saatlerinde dalganın yoğun olması nedeniyle ekipler gelene kadar dalgaların ölü balinayı tekrardan denize götürdüğü öğrenildi. - ADANA
Haber Yayın Tarihi: 14.08.2020 17:08
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika 3. sayfa: Adana'da nehrin döküldüğü yere yavru ölü balina vurdu - Son Dakika
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