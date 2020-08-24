Son dakika 3. sayfa: Adana'daki yangında tahribatın büyüklüğü böyle görüntülendi - Son Dakika

Adana'nın Kozan ilçesinde dün başlayan ve halen devam eden yangının verdiği tahribatın büyüklüğü drone ile gözler önüne serildi.

Kozan'ın Kuyubeli köyündeki ormanlık alanda, dün öğle saatlerinde 3 farklı noktada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. 24 saati aşkın süredir devam eden yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek hızla yayıldı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, 6 mahalle jandarma tarafından tamamen boşaltıldı. Jandarma ekipleri yangının etkili olduğu alanlara giriş ve çıkışları kapattı. 200 hektarın üzerinde ormanlık alanın kül olduğu alanda itfaiyenin söndürme çalışmaları sürüyor.

Drone ile de havadan görüntülenen bölgedeki bütün ağaçların kül olduğu, yeşilliğin yerini siyaha bıraktığı görüldü. Ağaçların yandığı bölgede tahribatın büyüklüğü drone ile havadan görüntülenerek gözler önüne serildi. - ADANA