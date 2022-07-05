Son dakika 3. sayfa: Adıyaman'da otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı - Son Dakika
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Son dakika 3. sayfa: Adıyaman'da otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

05.07.2022 11:30
Son dakika 3. sayfa: Adıyaman'da otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

Son dakika 3. sayfa haberi: Adıyaman'ın Kahta ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Kaza gece saatlerinde Kahta ilçesine bağlı Erikdere Köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre K. Fırat (48) yönetimindeki 02 KH 273 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile birlikte otomobilde bulunan S. Fırat (62), M. Kurtar (58) ve H. B. Fırat (67) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine Kahta Belediyesi İtfaiye Ekipleri ve 112 Sağlık görevlileri sevk edildi. Otomobilde sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldıktan sonra sağlık görevlileri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldı. Yaralılar, ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

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Kaynak: İHA

Adıyaman, Fırat, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Adıyaman'da otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: Adıyaman'da otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı - Son Dakika
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