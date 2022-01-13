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Son dakika 3. sayfa: Aileler çocuklarını HDP ve PKK'dan almak için mücadelelerinde kararlı - Son Dakika

Son dakika 3. sayfa: Aileler çocuklarını HDP ve PKK'dan almak için mücadelelerinde kararlı

13.01.2022 00:58
Son dakika 3. sayfa: Aileler çocuklarını HDP ve PKK'dan almak için mücadelelerinde kararlı

Son dakika haberleri: Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 864. gününde de devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 864. gününde de devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 864. gününde de sürüyor. Aileler çocuklarına kavuşmak için kararlı bir şekilde eylemlerini sürdürürken, 2015 yılında dağa kaçırılan kardeşi Muhammed Canbey için nöbete katılan abla Ruken Canbey, kardeşini HDP ve PKK'dan istedi.

"Kardeşim PKK'lılar tarafından HDP aracılığıyla kaçırıldı"

Kardeşinin HDP'liler tarafından kandırılarak dağa götürüldüğünü belirten Ruken Canbey, "Ben kardeşim Muhammet için buradayım. Kardeşim 2015 yılında yüzde 70 engelli raporu olmasına rağmen terör örgütü PKK'lılar tarafından HDP aracılığıyla kaçırıldı. Biz çocuğu gelip HDP'den defalarca istedik fakat onlar bizi geri gönderdiler. 'Çocuk bizde değil' dediler. Biz aile olarak sonra gidip PKK'dan da istedik fakat o zamanlar PKK tarafından da tehdit edildik. Baktık çare yok eve gittik. Buraya geldik ve burada kardeşim için bekliyorum. Kardeşim gelinceye kadarda buradan ayrılmayacağım" dedi.

Kardeşine teslim olması için çağrı yaptı

Kardeşine teslim olması için de çağrıda bulunan abla Canbey, "Buradan kardeşime sesleniyorum, asker ile polisi nerede bulursa teslim olsun gelsin eve, dönsün gelsin kardeşimi istiyorum. Kardeşim için de buradayım" diye konuştu.

"Aileler olarak çocuklarımızı bekliyoruz"

Diyarbakır'da ikamet eden inşaat işçisi Celil Begdaş, 2019 yılı Ramazan ayının ilk günü olan 5 Mayıs'ta ortadan kaybolan oğlu Yusuf'un HDP'liler aracılığıyla dağa kaçırıldığını iddia ederek, aileler olarak çocuklarımızı beklediklerini söyledi.

"Bu memleket için kim bir ağaç dikiyor ise Allah ondan razı olsun"

Diyarbakır'ın Sur ilçesi Kırklar Dağı mevkinde bulunan bölgede 'Dr. Devlet Bahçeli Hatıra Ormanı'na tepki gösterenleri sert dille eleştiren ve Bahçeli'ye teşekkür eden baba Begdaş, "Ağaçları bahane ederek Gezi olaylarında, vatandaşların işyerlerine zarar verildi ve sözde Gezi Parkındaki ağaçları kaldırtmayacaklarını iddia ediyorlardı. Devlet Bahçeli için yapılan hatıra ormanı neden zorlarına gidiyor. Bu memleket için kim bir ağaç dikiyor ise Allah ondan razı olsun, kim bu memleketin hakkını yiyor ise Allah onun belasını versin. Bahçeli'nin görüşü ne olursa olsun saygı duyuyorum ona Diyarbakır'da ağaç ekmek için bir hatıra ormanı yapılmış ve Diyarbakırlılar aileleriyle birlikte gidecekler o hatıra ormanında piknik yapıp güzel vakit geçirecekler. Ben Bahçeli'ye teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR

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Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Terör, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Aileler çocuklarını HDP ve PKK'dan almak için mücadelelerinde kararlı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: Aileler çocuklarını HDP ve PKK'dan almak için mücadelelerinde kararlı - Son Dakika
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