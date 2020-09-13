Otomobil kanala düştü: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Otomobil kanala düştü: 1 ölü, 1 yaralı
Otomobil kanala düştü: 1 ölü, 1 yaralı Aksaray'da otomobilin kanala düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü 1 kişi de ağır yaralandı.
Otomobil kanala düştü: 1 ölü, 1 yaralı
AKSARAY - Aksaray'da otomobilin kanala düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü 1 kişi de ağır yaralandı.
Kaza, Yavuz Sultan Selim Mahallesi Üniversite yolu sulama kanalında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Elmacı yönetimindeki 68 BD 468 plakalı Volkswagen marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak sulama kanalına düştü. Kazada sürücü ve yanında yolcu olarak bulunan Mahir A. ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralıları ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırırken, sürücü Ramazan Elmacı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralının durumunun ağır olduğu öğrenilirken sürücü Ramazan Elmacı'nın 206 promil alkollü olduğu, diğer yaralının ise 0.50 promil alkollü olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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