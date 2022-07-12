Son dakika! Aksaray'da polisin bayram denetimleri sürüyor - Son Dakika
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Son dakika! Aksaray'da polisin bayram denetimleri sürüyor

12.07.2022 23:36
Son dakika! Aksaray'da polisin bayram denetimleri sürüyor

Son dakika haber: Aksaray'da polisin bayram denetimleri sürüyor Aksaray'da vatandaşların Kurban Bayramını huzur ve güven ortamında geçirmelerini sağlamak amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü tarafından bayram boyunca yapılan denetimler devam ediyor.

Aksaray'da polisin bayram denetimleri sürüyor

AKSARAY - Aksaray'da vatandaşların Kurban Bayramını huzur ve güven ortamında geçirmelerini sağlamak amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü tarafından bayram boyunca yapılan denetimler devam ediyor.

Aksaray'da vatandaşların Kurban Bayramını huzur içerisinde güven ortamında geçirmesini sağlamak ve bayram boyunca olumsuzluklara geçit vermeyen İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesi ile Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri denetimlerini sürdürüyor. Bayramın 1. günü sabah saatlerinde başlatılan denetimler bayram boyunca 6 farklı noktada aralıksız yapıldı. Vatandaşların bayram ziyaretleri yaptığı noktaların geçiş güzergahları başta olmak üzere hem trafikte hem de yayalar üzerinde denetim yapan ekipler vatandaşların bayramlarını da kutladı. Uygulama noktalarında durdurulan araçların sürücülerine alkol testi yapılırken, araçlarda yolcu olarak bulunan vatandaşlarında POLCEP sistemi üzerinden Genel Bilgi Taraması yapıldı. Diğer yandan uygulama noktalarında görev alan Asayiş Şubesi ekipleri ve bekçiler sokaklarda yaya devriye gezerek, vatandaşların kimlik sorgusunu gerçekleştirdi. İl Emniyet Müdürlüğü, resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından paylaşım yaparak hem vatandaşların bayramını kutladı hem de huzur ve güven uygulamalarının devam edeceğini duyurdu.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Aksaray'da polisin bayram denetimleri sürüyor - Son Dakika

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