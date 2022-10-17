Aksiyon filmlerini aratmayan kovalamaca kazayla bitti! Yaşananlar kameraya yansıdı - Son Dakika
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Aksiyon filmlerini aratmayan kovalamaca kazayla bitti! Yaşananlar kameraya yansıdı

17.10.2022 09:16

Adana'nın Yüreğir ilçesinde 'dur' ihtarına uymayarak kaçan hafif ticari araçtakilerin yakalandığı an güvenlik kameralarınca kaydedildi. Bir marketin duvarına çarparak durabilen araçtaki 3 kişiden 2'si kaza yerinde, araçtan inip yaya olarak kaçan bir kişi de polisin kovalamacası sonucu etkisiz hale getirilerek yakalandı.

Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Koza Mahallesinde polis, hafif ticari bir araca "dur" ihtarında bulundu. Ancak aracın içindekiler durmak yerine polisten kaçtı. Polis, şüphelilerin kaçtığı aracı kovalamaya başladı. Bir süre kaçan şüpheliler, marketin duvarına çarparak kaza yaptı.

KOŞARAK KAÇMAYA ÇALIŞTI

Kaçan aracın arkasından gelen polisler silahını çekerek kaçan şahısları durdurmaya çalıştı. Araç içerisindeki 2 kişi kaza yerinde teslim olurken şüphelilerden bir kişi araçtan inip kaçmaya başladı. Koşarak kaçmaya çalışan şüphelinin peşinden koşan polis, silahını çekip havaya ateş ederek durdurmayı denedi. Kovalamacanın ardından koşarak kaçan şüpheli de polisten kaçamadı. Bu anlar ise güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.

Adana'da polisten kaçan aracın yakalandığı an aksiyon filmlerini aratmadı. Olay anbean kameralara yansıdı

POLİS TAKİBİ BIRAKMADI, ZANLILAR YAKALANDI

Ekipler, kazadan sonra yaya olarak kaçmaya çalışan H.Ç'yi kovalamaca sonucu, sürücü F.M. ile M.T'yi ise olay yerinde yakaladı. Araçta ve şüphelilerin üst aramasında, 2 ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait fişekler ele geçirildi.

Öte yandan, Genel Bilgi Toplama sorgulaması yapılan şüphelilerden H.Ç'nin mala zarar verme suçundan aranması bulunduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Adana'da polisten kaçan aracın yakalandığı an aksiyon filmlerini aratmadı. Olay anbean kameralara yansıdı
YORUMLAR
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Elazığ haberleri | Elazığ'da 25 milyonluk servet, araç mezarlığında göz göre göre çürüyor Elazığ haberleri | Elazığ'da 25 milyonluk servet, araç mezarlığında göz göre göre çürüyor Polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçtılar, araçla marketin duvarına çarpınca yakalandılar Polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçtılar, araçla marketin duvarına çarpınca yakalandılar
Kaynak: İHA

Tragger, Adana, Koza, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aksiyon filmlerini aratmayan kovalamaca kazayla bitti! Yaşananlar kameraya yansıdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aksiyon filmlerini aratmayan kovalamaca kazayla bitti! Yaşananlar kameraya yansıdı - Son Dakika
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