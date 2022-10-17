Aksiyon filmlerini aratmayan kovalamaca kazayla bitti! Yaşananlar kameraya yansıdı

Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Koza Mahallesinde polis, hafif ticari bir araca "dur" ihtarında bulundu. Ancak aracın içindekiler durmak yerine polisten kaçtı. Polis, şüphelilerin kaçtığı aracı kovalamaya başladı. Bir süre kaçan şüpheliler, marketin duvarına çarparak kaza yaptı.

KOŞARAK KAÇMAYA ÇALIŞTI

Kaçan aracın arkasından gelen polisler silahını çekerek kaçan şahısları durdurmaya çalıştı. Araç içerisindeki 2 kişi kaza yerinde teslim olurken şüphelilerden bir kişi araçtan inip kaçmaya başladı. Koşarak kaçmaya çalışan şüphelinin peşinden koşan polis, silahını çekip havaya ateş ederek durdurmayı denedi. Kovalamacanın ardından koşarak kaçan şüpheli de polisten kaçamadı. Bu anlar ise güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.

POLİS TAKİBİ BIRAKMADI, ZANLILAR YAKALANDI

Ekipler, kazadan sonra yaya olarak kaçmaya çalışan H.Ç'yi kovalamaca sonucu, sürücü F.M. ile M.T'yi ise olay yerinde yakaladı. Araçta ve şüphelilerin üst aramasında, 2 ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait fişekler ele geçirildi.

Öte yandan, Genel Bilgi Toplama sorgulaması yapılan şüphelilerden H.Ç'nin mala zarar verme suçundan aranması bulunduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için polis merkezine götürüldü.