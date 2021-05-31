Son dakika 3. sayfa: Alanya'da fenalaşan kadın hastanede öldü - Son Dakika

Antalya'nın Alanya ilçesinde evinde fenalaşan 46 yaşındaki kadın, hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 09.30 sıralarında Mahmutlar Mahallesi'ndeki Sülüklü Yaylası'nda bulunan evde meydana geldi. Ayşe Doğan'ın (46) aniden fenalaştığını gören yakınları kendi imkanları ile hastaneye götürmek için yola çıktı. Durumu 112 Acil Çağrı Merkezine de bildiren yakınları, Doğan'ı bir süre sonra sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Doğan, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA