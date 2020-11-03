Son dakika 3. sayfa: Alanya'da tur teknesi alabora oldu: 1 ölü - Son Dakika

Son dakika 3. sayfa: Alanya'da tur teknesi alabora oldu: 1 ölü
03.11.2020 12:10
Gelen son dakika haberlerine göre Antalya'nın Alanya ilçesinde içinde turistlerin bulunduğu tur teknesi alabora oldu.
Antalya'nın Alanya ilçesinde içinde turistlerin bulunduğu tur teknesi alabora oldu. Olayda bir kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Yaklaşık 30 yolcunun bulunduğu tur teknesindeki yolcuları kurtarmak için Sahil Güvenlik ekiplerinin de çalışması devam ediyor.
Olay, yaklaşık 1 saat önce Cilvarda burnu önü fosforlu mağara önünde meydana geldi. İçinde turistlerin bulunduğu tur teknesi kötü hava şartları sebebiyle alabora olup battı. Kazadan kurtulan turistlerin bazıları yüzerek 30 metre uzağındaki kayalıklara ulaşırken, bazı yolcuların kurtarılması için çalışmaların devam ettiği bildirildi. Olayda kayıp olan bir kişinin cesedine ulaşıldığı bildirildi. - ANTALYA
Son Dakika Binali Yıldırım Karabağ'ın kalbi olan Şuşa kentini sordu, Aliyev neşeyle cevap verdi: Bir nefes kadar yakınız Viyana'daki saldırıdan kan donduran görüntüler! Vurdu, gitti, geri dönüp tekrar ateş etti Ayda bebek hastaneye götürülürken ağzından tek kelime döküldü: Anne İzmir'de yıkılan binanın enkazından 91. saatte kurtarılan Ayda bebeğin ilk isteği ayran ve su oldu Görüntü İzmir'den! Anne, depreme uykuda yakalanan çocuğunu böyle korudu Ekimde fiyatı en fazla artan ürün erkek kazağı, en çok düşen ürün limon oldu İzmir'de 91 saat sonra enkaz altından çıkartılan 3 yaşındaki Ayda'nın ilk görüntüsü Son Dakika! İzmir'de 91. saatte kurtarma ekipleri enkaz altındaki 3 yaşındaki Ayda'ya canlı ulaştı